Le elezioni europee iniziano con una corsa serrata nei Paesi Bassi: gli exit poll

Gli elettori olandesi hanno iniziato a votare da quattro giorni in tutta l’Unione Europea, con gli exit poll che indicano una corsa serrata tra la coalizione della Sinistra Verde e il partito populista e anti-Islam di Geert Wilders.

Si prevede che i partiti di destra e di estrema destra otterranno guadagni significativi in ​​molti dei 27 Stati membri dell’UE, e questo sembra essere stato confermato in una certa misura nei Paesi Bassi.

Anche se secondo i sondaggi d’opinione la coalizione dei laburisti verdi è destinata a guadagnare più seggi al Parlamento europeo, il Partito della Libertà di Wilders è sulla buona strada per ottenere grandi guadagni.

Ma non ha ripetuto la vittoria schiacciante ottenuta nelle elezioni generali dello scorso novembre.

Secondo la legge europea, i risultati finali non vengono pubblicati fino a dopo che ogni paese vota, nella tarda serata di domenica. Circa 373 milioni di europei hanno diritto di voto nelle seconde elezioni democratiche più grandi del mondo dopo l’India.

I sondaggi d’opinione olandesi saranno attentamente monitorati in tutta Europa per individuare eventuali tendenze che potrebbero emergere altrove nel continente, anche se molti elettori tendono a votare su questioni nazionali almeno tanto quanto sulla politica europea.

In queste elezioni era ampiamente previsto uno spostamento a destra, con i partiti di estrema destra che cercavano di vincere in Francia, Belgio, Austria e Italia.

I loro avversari probabilmente trarranno una certa soddisfazione dai sondaggi d’opinione di giovedì sera, vista la performance dell’alleanza Verdi/Laburisti. Il partito di Geert Wilders è arrivato primo alle elezioni nazionali olandesi dello scorso novembre, ottenendo un accordo ministeriale con altri tre partiti, anche se non ricoprirà la carica di primo ministro.

Secondo un sondaggio Ipsos I&O condotto tra 20 e 30mila elettori olandesi in 35 seggi elettorali, la coalizione olandese di centrosinistra guidata dall’ex commissario europeo Frans Timmermans è sulla buona strada per vincere otto seggi, uno in più del Partito della Libertà di Wilders.