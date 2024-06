Justin Timberlake arrestato per guida in stato di ebbrezza negli Hamptons: prove

Il cantante Justin Timberlake è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza negli Hamptons, ha detto un funzionario delle forze dell’ordine alla ABC News.

La polizia del villaggio di Sac Harbor ha detto che Timberlake ha attraversato un segnale di stop e ha svoltato in una corsia di traffico in senso contrario alle 00:37 di martedì.

La pop star stava guidando una BMW del 2025 su Madison Street quando non è riuscito a fermarsi e a mantenere la corsia di marcia. Quando la polizia lo ha fermato, Timberlake stava “guidando il suo veicolo sotto l’influenza”, secondo la polizia.

Timberlake, 43 anni, è stato trattenuto tutta la notte per un interrogatorio, dopodiché è stato rilasciato martedì mattina dietro suo riconoscimento.

Timberlake terrà due concerti a Chicago questo fine settimana e due a New York la prossima settimana come parte del “The Forget Tomorrow World Tour” a sostegno del suo sesto album in studio, “Everything I That It Was”.

ABC News ha contattato il rappresentante di Timberlake per un commento.

Timberlake è diventato famoso per la prima volta come membro della boy band *NYSNC tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000 prima di lanciare il suo singolo di successo nel 2002. Il suo debutto “Justified” ha venduto milioni di copie e ha avuto il più grande successo “Cry”. Me a River” e “Rock Your Body”.

Ha vinto 10 Grammy, quattro Emmy e Billboard Music Awards e MTV Video Music Awards. Timberlake ha vinto anche un Oscar e un Golden Globe per la sua sigla “Trolls”, “Can’t Stop the Feeling!” Nominato per la canzone.

Timberlake si è riunito con i suoi compagni di band del *NYSNC l’anno scorso per la colonna sonora di “Trolls Band Together”, che è stato un grande successo. Anche lui *Riaffiliato con NYSNC Per uno spettacolo a marzo.

Ha anche recitato in numerosi film di grande successo al botteghino come “The Social Network”, “Bad Teacher” e “Friends with Benefits”.

Questa è una storia in crescita. Controlla di nuovo per gli aggiornamenti.