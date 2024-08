Kursk: la Russia afferma che le truppe ucraine sono entrate nel suo territorio e hanno lanciato un “massiccio attacco”.

CNN

La Russia ha accusato le truppe ucraine di aver attraversato il confine nella regione di Kursk, cosa che, se confermata, segnerebbe la prima incursione di questo tipo dall’Ucraina e metterebbe pressione su Mosca in una regione in gran parte non colpita dalla guerra di due anni.

Martedì il ministero della Difesa russo, i servizi segreti russi e il difensore civico russo per l’infanzia hanno affermato che le forze ucraine hanno lanciato una “massiccia offensiva” nel tentativo di violare le difese russe lungo i confini della regione di Kursk. Regione Sumy dell’Ucraina.

Il presidente russo Vladimir Putin ha definito l’incursione una “provocazione su larga scala”, affermando che “il fuoco indiscriminato di vari tipi di armi, compresi i missili, contro edifici civili, edifici residenziali e ambulanze”.

I funzionari ucraini non hanno commentato le affermazioni e la CNN non ha potuto verificarle in modo indipendente.

La portata dell’attacco, compreso se le truppe ucraine abbiano catturato insediamenti o danneggiato obiettivi strategici, rimane poco chiara. Non è inoltre chiaro se ci fossero soldati ucraini sul territorio russo.

Funzionari russi e blogger militari hanno affermato che le forze ucraine hanno lanciato attacchi terrestri e aerei per penetrare in Russia vicino a Chutsha, una città di 5.000 abitanti a circa 6 miglia (10 chilometri) dal confine.

Il Ministero della Sanità russo ha riferito che 31 persone, tra cui sei bambini, sono rimaste ferite a causa dei bombardamenti ucraini nella regione di Kursk.

Il sindaco della città, Vitaly Slashev, ha descritto la situazione come “molto tesa”, dicendo all’agenzia di stampa statale russa RIA Novosti: “Non c’è tempo per parlare, molti chiedono di andarsene”.

I video geospaziali disponibili non indicano che le truppe ucraine siano entrate in città. Slashchev aveva precedentemente dichiarato all’agenzia di stampa statale RT che la città non era sotto il controllo delle forze armate ucraine.

Secondo Diya Mayora, un canale Telegram russo non ufficiale, le guardie di frontiera “hanno opposto una feroce resistenza all’avanzata delle truppe nemiche”. “Sfortunatamente, i gruppi di intelligence nemici stanno diventando sempre più invadenti”, aggiunge il post.

La CNN non ha potuto confermare il resoconto, ma il video geolocalizzato mostrava parti di Chutsha sotto pesanti bombardamenti. I filmati geolocalizzati dalla CNN mostrano circa 20 uomini che sembrano essersi arresi al confine pesantemente danneggiato a sud-ovest di Sudja.

La CNN non ha potuto confermare l’identità delle persone mostrate nel video. Sternenko, un canale non ufficiale dei social media ucraini che ha distribuito il video, ha affermato che mostra almeno 22 soldati russi che si “arrendono” nella regione di Kursk.

Alexey Smirnov, governatore ad interim della regione russa di Kursk, afferma di aver “deciso di introdurre lo stato di emergenza nella regione di Kursk dal 7 agosto”. In un telegramma ha detto: “La situazione operativa nelle zone di confine è difficile. Ho deciso di introdurre lo stato di emergenza per eliminare le conseguenze dell’ingresso delle forze nemiche nel territorio.

Ciò è avvenuto dopo che il ministero della Difesa russo ha affermato che circa 300 soldati, sostenuti da carri armati e veicoli blindati, hanno attaccato le posizioni russe vicino ai villaggi di Nikolayevo-Tarino e Oleshnya.

Inizialmente, il ministero aveva affermato che l’attacco era stato respinto, ma la dichiarazione è stata successivamente modificata in “danni da fuoco al nemico”.

Più tardi mercoledì, l’agenzia di stampa statale RIA Novosti ha citato Valery Gerasimov, capo dello stato maggiore delle forze armate russe, che avrebbe detto a Putin che “l’avanzata delle forze armate ucraine in profondità nel territorio russo si è fermata”.

Diverse migliaia di persone hanno lasciato la regione nelle ultime 24 ore, ha detto mercoledì il capo ad interim della regione di Kursk, Alexei Smirnov.

Mercoledì la Guardia nazionale russa ha dichiarato di aver rafforzato le misure di sicurezza in una centrale nucleare nella regione. Roskvardia ha affermato in un post su Telegram che “le unità di Roskvardia hanno adottato misure aggiuntive per proteggere la centrale nucleare di Kursk nel quadro di garantire la sicurezza di una struttura protetta particolarmente importante”.

L’impianto si trova a circa 50 chilometri a nord del luogo degli scontri e dei bombardamenti attorno alla cittadina di Sudja.

Non è chiaro il motivo per cui le forze ucraine avrebbero lanciato un’offensiva sulla scala descritta dai funzionari russi.

Le truppe ucraine sono sotto crescente pressione mentre Mosca continua ad avanzare lungo un fronte di 600 miglia. Un attacco lento e devastante, quindi potrebbe trattarsi di un tentativo di deviare le risorse russe altrove. Con gli sviluppi più negativi provenienti dal fronte, la notizia di un’infiltrazione riuscita ha contribuito a sollevare il morale delle truppe e dei civili.

Rybar, un blogger militare russo, ha riferito che l’esercito ucraino aveva stabilito il controllo su una stazione di transito del gas vicino al confine. Il blogger ha detto che la stazione è l’unica dove scorre il gas dalla Russia all’Ucraina e poi all’Europa. La CNN non ha potuto confermare tale rapporto.

L’Unione Europea ha imposto una vasta gamma di sanzioni economiche alla Russia, escluse le principali importazioni di gas naturale. Sebbene l’UE abbia fatto affidamento sul gas russo e abbia ridotto le importazioni dalla Russia dal 45% di tutte le importazioni di gas nel 2021 al 15% delle importazioni di gas dell’UE nel 2023, parte del gas russo continua a fluire attraverso l’Ucraina verso l’Europa, anche dopo la guerra. .

Se confermato, il L’attacco rappresenterà uno sviluppo importante nel conflitto, anche se il suo impatto immediato sarà limitato.

Nonostante le segnalazioni di gruppi di sabotaggio filo-ucraini entrati in Russia, nessuno ha causato danni significativi. L’esercito ucraino continua ad attaccare obiettivi all’interno della Russia con droni e missili, ma Kiev non ha lanciato alcuna incursione ufficiale di terra lungo il confine nei due anni e mezzo trascorsi dall’inizio della guerra su vasta scala.

L’Institute for the Study of War, un gruppo di monitoraggio dei conflitti con sede negli Stati Uniti, ha affermato che le immagini geospaziali rilasciate il 6 agosto mostravano veicoli blindati danneggiati e abbandonati a circa 4,3 miglia (7 chilometri) a nord del confine, ma non ha potuto confermarlo. Se sono russi, ucraini o entrambi.

Nel frattempo le forze russe stanno avanzando verso la città strategicamente importante di Pokrovsk, nell’Ucraina orientale, minacciando una via chiave di rifornimento ucraina. Allo stesso tempo, le forze russe si stanno avvicinando a Doretsk, sostenendo di aver catturato il villaggio di New York.