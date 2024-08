Big Lots chiuderà probabilmente 315 negozi

Un documento depositato venerdì dalla Securities and Exchange Commission ha indicato che ben 315 punti vendita Big Lots del rivenditore potrebbero essere sul punto di chiudere.

Lo ha rivelato l’azienda nel fascicolo Ha aumentato il numero di negozi autorizzati a chiudere a un massimo di 315 nell’ambito delle modifiche apportate a fine luglio al contratto di credito e alle linee di prestito a termine. Ciò rappresenta un aumento di 165 negozi rispetto ai 150 precedentemente autorizzati a chiudere.

Altre modifiche includevano “alcuni rapporti aggiuntivi” richiesti ai finanziatori di Big Lots, la riduzione degli impegni complessivi del contratto di credito da $ 100 milioni a $ 800 milioni e l’aumento del tasso di interesse debitore di 50 punti base, secondo il documento.

Big Lotus ha affermato di aver accettato gli emendamenti “in relazione alla sua intenzione precedentemente dichiarata di trattare in modo più aggressivo i negozi con prestazioni inferiori”.

Ci sono più di 1.300 punti vendita di sconti in tutto il paese.

“Big Lots continua a offrire valore incredibile e grandi scoperte ai nostri clienti mentre implementiamo un piano chiaro per costruire un business più forte”, ha detto a FOX Business un portavoce di Big Lots “Questi sforzi includono l’adozione di azioni decisive per operare in modo efficiente e la revisione continua del nostro negozio per garantire che siamo nella posizione migliore per servire i nostri clienti e la nostra attività.

“Sebbene la maggior parte dei nostri negozi sia redditizia, abbiamo preso la difficile decisione di chiudere alcuni negozi che non stanno andando bene. Siamo fiduciosi che i passi che stiamo intraprendendo posizioneranno al meglio l’azienda per il futuro mentre torniamo alle nostre radici. concentrarsi sulla proprietà degli spazi giusti e sulla fornitura di un valore senza pari.” “Inequivocabile per i nostri clienti.”

Big Lots aveva indicato all’inizio dell’estate che quest’anno si sarebbero verificate dalle 35 alle 40 chiusure di negozi e si prevedevano altre tre aperture. Nel frattempo, la società ha citato “dubbi significativi sulla capacità dell’azienda di sopravvivere” in un contesto di calo della spesa degli acquirenti a causa dell’inflazione, come riportato in precedenza da FOX Business.

“Restiamo concentrati sulla gestione dell’attuale ciclo economico controllando gli elementi controllabili”, ha dichiarato il CEO di Big Lots Bruce Thorne nel comunicato sugli utili del primo trimestre. “Mentre andiamo avanti, stiamo intraprendendo azioni aggressive per favorire una crescita positiva delle vendite al dettaglio in quest’ultimo parte dell’anno e fino al 2025, e mantenere miglioramenti del tasso di margine lordo anno su anno, il tutto guidato dai progressi nelle nostre cinque azioni chiave”.

Ha identificato “cinque azioni chiave”: “Catturare affari, comunicare valore inequivocabile, aumentare la pertinenza del negozio, acquisire clienti per tutta la vita attraverso i nostri sforzi omnicanale e aumentare la produttività”.

Mercoledì le azioni di Big Lot sono aumentate di oltre il 21%, ma rimangono in ribasso di circa l’86,5% dall’inizio dell’anno.

Pilar Arias ha contribuito a questo rapporto.