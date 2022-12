La missione lunare Artemis 1 sta respingendo le comunicazioni con JWST

Due importanti missioni della NASA lanciate lo scorso anno hanno messo in luce i punti deboli delle comunicazioni nello spazio.

La NASA comunica con tutti i suoi veicoli spaziali distanti – da Capsula di Orione per me Telescopio spaziale James Webb (Webb o JWST) a Viaggiatore 1 – dal Deep Space Network, un array di 14 antenne situate in tre località in California, Spagna e Australia. Ma la rete è occupata e garantisce che ogni attività successiva una terra L’orbitare avendo il tempo di comunicazione di cui ha bisogno può essere complicato, il che è un problema che deve affrontare Artemide 1 Il compito è peggiorato.

“Durante l’estate ci è stato detto che quando la missione spaziale Artemis è stata lanciata, Artemis avrebbe preso l’intero Deep Space Network fondamentalmente perché avevano bisogno di tracciare l’astronave”, ha dichiarato il presidente del Center for Astrophysics e del JWST Users Committee in una riunione del Consiglio per la fisica e l’astronomia delle accademie nazionali delle scienze degli Stati Uniti mercoledì (30 novembre).

Il momento è arrivato il 16 novembre, quando La NASA ha lanciato Artemis 1 . Volo di prova per iniziare il ritorno dell’agenzia sulla Luna La missione di 25 giorni ha inviato una capsula Orion senza equipaggio in orbita lunare e dovrebbe decollare sulla Terra l’11 dicembre.

Durante il volo di Orion e oltre l’orbita terrestre bassa, è in contatto quasi costante con il Deep Space Network, un grande drenaggio che ha messo in secondo piano il James Webb Space Telescope e altre missioni. La NASA ha appreso che Artemis potrebbe mettere a dura prova il Deep Space Network. L’agenzia ha organizzato l’aggiornamento di alcune antenne e ha aggiunto due nuove antenne nell’area gennaio 2021 E il marzo 2022 In preparazione.

Ma i tempi di comunicazione sono ancora scarsi. “Potrebbero essere necessarie fino a 80 ore – ovvero circa tre giorni e mezzo – senza connettersi affatto a JWST”, ha detto López-Morales che le è stato detto prima del lancio di Artemis 1.

Gli scienziati del JWST di solito inviano ordini all’osservatorio da 10 miliardi di dollari circa una volta alla settimana, ha detto al consiglio, quindi le chiamate poco frequenti non influiscono sull’osservatorio che riceve le sue istruzioni. Ma affinché gli astronomi possano godere del potere di Webb, il telescopio deve essere in grado di inviare i propri dati a casa e di farlo prima che il computer si riempia.

“Il grosso problema è che non puoi scaricare dati per molto tempo”, ha detto López-Morales.

Per Artemis 1, ha detto, lo Space Telescope Science Institute nel Maryland, che gestisce sia JWST che Telescopio spaziale Hubble , ha riorganizzato il programma di monitoraggio del JWST. Gli scienziati hanno dato la priorità a osservazioni più brevi, che creano insiemi di dati più piccoli, per ridurre le possibilità che il computer del telescopio si riempia prima che il Deep Space Network possa accettare il successivo lotto di dati.

Ma mentre la NASA pianifica ulteriori lanci di Artemis – e questi con esseri umani a bordo – nel 2024 e oltre, gli scienziati vogliono una soluzione diversa alla crisi delle comunicazioni.

“Chiediamo molto alla NASA di elaborare un piano per ottenere in qualche modo un maggiore accesso alle antenne”, ha affermato López-Morales.