La vincitrice del jackpot Powerball da 1,08 miliardi di dollari Yanira Alvarez si è rivelata dopo 8 mesi in California

Non per niente lo chiamano Golden State.

Per la seconda volta questo mese, in California è stato rivelato il vincitore del Powerball da 1 miliardo di dollari, mentre l'attuale jackpot della lotteria si sta avvicinando all'ambito valore a 10 cifre.

Yanira Alvarez ha acquistato un biglietto per il jackpot Powerball da 1,08 miliardi di dollari al Las Palmitas Mini Market di Los Angeles per l'estrazione del 19 luglio 2023.

I numeri vincenti di Alvarez erano 7, 10, 11, 13, 24 e la pallina rossa del Powerball era 24.

Maria Mengieva, proprietaria del Las Palmitas Mini Market di Los Angeles, posa con la sua famiglia e riceve un assegno cerimoniale per aver venduto il biglietto vincente del Powerball da 1,08 miliardi di dollari nel luglio 2023. AP

La lotteria statale ha affermato che la sua massiccia vincita lo scorso luglio ha posto fine a 39 estrazioni Powerball ed è stato il primo di due biglietti vincenti del valore di 1 miliardo di dollari venduti in California, riferendosi alla storica vincita di Theodorus “Theo” Struick.

La legge della California richiede che i vincitori del primo premio siano nominati e localizzati.

Alvarez ha rifiutato di rilasciare commenti pubblici sull'annuncio.

Prima che l'identità di Alvarez fosse rivelata, i proprietari del Mini Market Las Palmitas credevano che il vincitore fosse una donna anziana che viveva vicino al negozio.

“Signora ispanica, vecchia signora”, ha detto al Post la figlia del direttore del negozio, Angelica Menjivar. “Signora latina al 100%.”

Situato nel quartiere della moda nel centro di Los Angeles, il modesto negozio è di proprietà di Maria Mengieva e della sua famiglia dal 2017.

Alvarez, la cui età non è stata immediatamente nota, aveva la possibilità di ricevere 1,08 miliardi di dollari, che sono stati rimborsati in più di 30 pagamenti annuali, o tramite un valore in contanti una tantum.

Ha optato per un pagamento una tantum di $ 558,1 prima delle tasse federali.

“Non possiamo ringraziare abbastanza i nostri giocatori per il loro aiuto nel sostenere le scuole pubbliche della California”, ha affermato il direttore della lotteria della California Harjinder K. Shergill Cheema. “La nostra missione è ciò che ci guida ogni giorno e, sebbene i primi premi cambino la vita dei grandi vincitori, fanno anche un'importante differenza nella vita degli studenti e degli insegnanti nelle classi di tutto lo Stato.”

La sua vincita è stata il terzo jackpot più grande nella storia del gioco al momento dell'estrazione.

Il premio da 1,08 miliardi di dollari è ora al quarto posto nella lista dei record dopo che Struyk ha vinto il jackpot in ottobre con una vincita di 1,765 miliardi di dollari, secondo Powerball.

Il 15 marzo, Struyk è stato annunciato come il rappresentante per rivendicare la vittoria dopo che un biglietto era esaurito al Midway Market & Liquor a Frazier Park, in California.

I due negozi distano circa 81 miglia l'uno dall'altro.

La Lotteria della California utilizza i proventi guadagnati attraverso l'estrazione per raccogliere fondi per le scuole pubbliche dello stato.

“Le sequenze consecutive di mega premi dello scorso anno hanno portato a circa 197,9 milioni di dollari in finanziamenti aggiuntivi per le scuole”.

Entrambe le vittorie restano indietro rispetto alla storica vittoria di 2,04 miliardi di dollari dello statista Edwin Castro nel novembre 2022.

Il Golden State ha rivendicato almeno una quota dei quattro più grandi jackpot Powerball nella storia della lotteria.

Nel 2016, tre biglietti, uno in California, Florida e Texas, hanno indovinato tutti e sei i numeri per vincere un premio di 1,586 miliardi di dollari, il primo all'epoca a valere più di 1 miliardo di dollari.

Il jackpot del Powerball è stimato a 935 milioni di dollari con un valore in contanti di 452,5 milioni di dollari.

La prossima estrazione è sabato sera alle 23:00

