L'aggiornamento 1.6 di Stardew Valley verrà rilasciato su Switch “il prima possibile”

Il mese scorso, dopo una lunga attesa, il creatore di Stardew Valley Eric “ConcernedApe” Barron ha rilasciato il gioco. Versione 1.6 Aggiornamento su PC.

Già a febbraio aveva accennato al fatto che sarebbero seguite una versione per console e una versione mobile il prima possibile, e ora, pochi mesi dopo, lo ha ribadito. Sui social, ringraziando i fan su piattaforme come Switch per la loro pazienza e comprensione. Ecco l'ultimo aggiornamento completo:

La scimmia in questione: “Console e dispositivi mobili 1.6 sono in corso e verranno rilasciati il ​​prima possibile. Non ho una data di rilascio specifica, ma fornirò aggiornamenti se c'è qualcosa di importante da condividere. Apprezzo davvero la tua pazienza e comprensione.”

Pertanto, il rilascio della console è “in progress” e eventuali sviluppi significativi verranno condivisi. Quando la versione 1.6 arriverà su Switch e su altre piattaforme, potrai aspettarti nuovi festival ed eventi, un nuovo tipo di fattoria, miglioramenti visivi e molto altro.

Puoi Controlla il registro delle modifiche completo Per la versione 1.6 (Nota: contiene Spoiler). Esiste anche una versione alternativa delle note su Wikipedia su Stardew Valley. La versione per PC è attualmente fino a Versione 1.6.3 Puoi visualizzare queste note sulla patch di seguito:

1.6.3 è ora disponibile su PC pic.twitter.com/x9RHCQtJWt– Preoccupato (@ConcernedApe) 27 marzo 2024

