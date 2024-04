Come è stata decisa la partita del campionato NCAA maschile del 2024

GLENDALE, Arizona – Sono tornati.

Gli UConn Huskies sono sopravvissuti a un attacco di 40 minuti dall'Alabama per avanzare alla seconda partita consecutiva del campionato nazionale con una vittoria per 86-72 allo State Farm Stadium nella loro seconda semifinale nazionale. I Purdue Boilermakers li aspettano lunedì sera nella partita del campionato nazionale, oltre ad un appuntamento con la storia.

L'UConn proverà a diventare la prima squadra dopo i Florida Gators nel 2006 e nel 2007 a vincere titoli nazionali consecutivi.

La matricola Stephon Castle ha stabilito un record in carriera con 21 punti per guidare UConn oltre la marea. Donovan Clingan ha segnato 18 punti, Alex Karaban e Cam Spencer hanno aggiunto 14 punti ciascuno e Tristen Newton ha aggiunto 12 punti.

La guardia di Crimson Tide Mark Sears ha concluso con un record di 24 punti. Grant Nelson ne ha aggiunti 19 e Aaron Estrada ha segnato 13. L'Alabama ha pareggiato il punteggio a 56 a 12:41 dalla fine, ma gli Huskies sono andati su un parziale di 30-16 per chiudere la partita e passare in vantaggio.

Con la partita per il titolo ormai impostata, John Gassaway, Josh Winfuss, Jeff Borzello e Myron Medcalf di ESPN spiegano come vincere la partita delle Final Four maschili di sabato, preparando cosa potrebbe accadere lunedì allo State Farm Stadium. -Josh Winfus

Come l'UConn ha battuto l'Alabama 86-72

Qual è la chiave della vittoria del Connecticut?

Dopo aver rinunciato a diversi otto punti di vantaggio nei primi cinque minuti del secondo tempo e aver pareggiato a 56 con 12:41 rimanenti, l'UConn ha utilizzato un parziale di 8-0 per dominare l'Alabama. E gli Huskies non si sono mai guardati indietro.

Castle ha segnato quattro gol consecutivi per iniziare la corsa prima che Samson Johnson aggiungesse una schiacciata e Karapan effettuasse un tiro in sospensione per portare gli Huskies su di otto. Da lì in poi, l'Alabama non si è mai avvicinato alle sei. –winfuse

Cosa ti ha sorpreso di più di questo gioco?

L'UConn ha battuto l'Alabama invece di escludere il Crimson Tide. Sì, gli Huskies sono al primo posto nella classifica offensiva di KenPom, ma stiamo parlando di una squadra che ha raggiunto le Final Four soffocando completamente gli attacchi avversari. Basta chiedere all'Illinois. D'altra parte, contro i Tide, Stefon Castle ha avuto una grande serata da gol e come squadra l'UConn ha commesso solo quattro palle perse. –Gazaway

Chi è stato il giocatore più eccezionale?

Castle è entrato in un'aria rara quando si è unito a Carmelo Anthony e Patrick Ewing per diventare solo la terza matricola del Big East a segnare 20 punti in una partita delle Final Four. Ha aggiunto cinque rimbalzi per un record in carriera di 21 punti. Quando ha terminato un alley-oop con Tristen Newton con 15:43 rimasti, è iniziata la corsa che ha dato agli Huskies un vantaggio a cui non avrebbero rinunciato. –winfuse

UConn sembra meno fermabile dopo questo gioco?

Queste cose sono relative, giusto? No, UConn non aveva 30 punti di vantaggio sul Crimson Tide. Questo è un livello ridicolmente alto che questa squadra si è prefissata. Stiamo pur sempre parlando di una squadra che ha vinto 11 partite consecutive di tornei NCAA in doppia cifra. Questo non è realistico. Gli Huskies sono “fermabili” perché la storia dimostra che anche le squadre più grandi possono essere fermate. Ma UConn sembra ancora troppo difficile da battere. –Gazaway

Quale sarà l'eredità dell'Alabama?

Nate Oats ha creato ancora una volta un colosso offensivo che ha portato la scuola alla sua prima Final Four, prova che potrà godere di ancora più successi in futuro. La sua formula funziona. La sua squadra prende molte triple ed evita i tiri dalla media distanza. Giocano veloci e sfidano le squadre a eguagliare la loro velocità. Ha funzionato per mezza partita contro gli Huskies, anche se non per una partita intera. Ma il sistema di Oats ha portato l’Alabama al più grande palcoscenico del basket universitario – e potrebbe continuare a farlo nelle prossime stagioni. Quello che conta. — Myron Medcalf

Come Purdue ha battuto NC State 63-50

Qual è la chiave della vittoria del Bordeaux?

Ebbene, oltre a giocare come il due volte MVP dell'AP, Purdue è avanzato al campionato nazionale grazie ai suoi tiri da fuori. I Boilermakers hanno realizzato 10 triple (40% da dietro l'arco) mantenendo NC State al 28,8%. Questo, nonostante 16 palle perse, la maggior parte del torneo, è stato un grande cambiamento rispetto ai due precedenti tornei NCAA della Purdue, quando avevano realizzato solo il 26,7% su 3. Il tiro dei Boilers li ha aiutati a prevenire una quinta sconfitta quando hanno commesso almeno 14 palle perse. -Josh Winfus

Cosa ti ha sorpreso di più di questo gioco?

Mancavano circa 30 o 40 punti in questa partita e non me lo aspettavo. Purdue ha raggiunto le Final Four con il miglior attacco del torneo, segnando 1,29 punti per possesso palla nelle quattro vittorie. Ma questa volta i Boilermakers hanno segnato 63 punti su 64 drive. NC State ha fatto bene a costringere i Boilers a 16 palle perse, ma il Wolfpack non è riuscito a segnare. –Gazaway

Chi è stato il giocatore più eccezionale?

chi altro? Purdue attraversa Zach Eddy in un modo o nell'altro, ed è successo di nuovo. Eddie ha concluso con 20 punti e 12 rimbalzi ottenendo la sua sesta doppia doppia consecutiva nel torneo NCAA lo scorso anno, diventando il primo giocatore Big Ten con cinque doppie doppie nel torneo NCAA. È stato anche in grado di influenzare da solo il gioco oltre i suoi gol e rimbalzi. Eddie ha toccato la palla con 41 possedimenti, producendo 36 punti Purdue e solo sei palle perse. –winfuse

Cosa può guadagnare il prossimo avversario del Bordeaux da questa partita?

Non commettere errori, Eddie. Un doppio 20-12 per il vincitore del Wooden Prize lo qualifica a vincere NC State. Il Wolfpack non è riuscito a proseguire e ottenere abbastanza punti. Tuttavia, segnare il gol di Edey dal campo è la soluzione migliore in una situazione che non ha buone opzioni. Eddie otterrà i suoi punti qualunque cosa accada, ma non metterlo in linea e non prosciugare la tua zona d'attacco. –Gazaway

Quale sarà l'eredità di NC State?

La corsa di NC State alle Final Four rimane storica. I Wolfpack sono stati la sesta undici testa di serie a raggiungere le Final Four e la loro serie di nove vittorie consecutive nelle partite ad eliminazione è stata semplicemente notevole. Le storie dello straordinario campionato del torneo del 1983 di Jim Valvano e NC State sono emerse dagli archivi e Burns è emerso come una delle stelle di successo del torneo NCAA. Kitts ora ha molta sicurezza sul lavoro e ha dimostrato che Raleigh è un luogo in cui i trasferimenti possono avere un impatto immediato. — Jeff Borzello