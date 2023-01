Red Sox, i Marlins scambiano Matt Barnes con Richard Bleier

18:10: mish rapporti che Boston è in realtà vicina ai 5 milioni di dollari nell’affare, Chris Cotillo di MassLive Pioli Il numero è più vicino a $ 5,5 milioni … che si tratta quindi di uno scambio neutrale in contanti.

16:05: Entrambe le squadre hanno ora annunciato lo scambio.

13:16: I Red Sox hanno scambiato il sollievo giusto Matteo Barnes Ai Marlin, rapporti Ken Rosenthal dell’Athletic. attenuatore mancino Riccardo Blair Dirigendosi a Boston in cambio, secondo Craig Mish di SportsGrid.

Miami riceverà anche compensi in denaro oltre agli scambi da giocatore a giocatore, ciascuno Jordan McPherson del Miami Herald. mish Questo importo in Circa $ 1 milione, per compensare parte dello stipendio di $ 7,5 milioni dovuto a Barnes nel 2023 e $ 2,5 milioni per un’opzione club da $ 8 milioni per il 2024. l’anno 2024. Supponendo che questa sia l’iterazione finale dell’accordo, Miami sta prendendo più di $ 5 milioni di buste paga e rinunciando al veterano Bleier nel tentativo di riportare Barnes in carreggiata nel 2023.

Barnes, 32 anni, è stato incaricato dai Red Sox la scorsa settimana dopo aver completato un accordo di un anno da 7 milioni di dollari con un outfielder. Adam Duval. Ha servito come titolare più vicino di Boston nel 2021, guadagnando 24 contrasti da leader della squadra. Tuttavia, la campagna 2021 è stata la storia di due stagioni per Barnes. Ha dominato Tone con un’ERA di 2,25 e un tasso di strikeout del 42% fino al 4 agosto. Barnes era abbastanza impressionante che i Sox Ha firmato un’estensione di due anni da 18,75 milioni di dollari All’inizio di luglio.

Ma per gli ultimi due mesi della stagione 2022, Barnes non solo ha lottato, ma è crollato in modo catastrofico. Ha lanciato solo 10 inning e 2/3 lanciati dal 5 agosto in poi, ottenendo dodici run su 17 strikeout e nove walk con 16 strikeout lungo il percorso. È stata una fine disastrosa per quella che era iniziata come una delle migliori stagioni tra tutti i professionisti del campionato.

Barnes sperava di raddrizzare la nave nel 2022, ma ha prontamente perso il lavoro nell’armadietto all’inizio dell’anno quando ha vacillato fino a un’ERA di 7,94 fino alla fine di maggio. La curva a destra è sempre stata significativamente più bassa tra le considerazioni sulla leva finanziaria più elevata del team nel 2023, a seguito delle aggiunte di dicembre di Kenley Jansen E Chris Martin – un paio di movimenti che erano in gran parte inevitabili dalle lotte di Barnes.

Tuttavia, va notato che Barnes ha concluso la partita con una nota alta che probabilmente ha suscitato l’interesse di Miami e di altri club. Era sulla lista dei feriti dall’inizio di giugno fino all’inizio di agosto con una spalla dolorante e al suo ritorno assomigliava di più al vecchio Barnes. A partire dal 4 agosto, lo stesso punto in cui la lotta è iniziata l’anno precedente, Barnes ha lanciato 22 inning e 2/3 di 1,59 palloni in un’ERA e ha effettuato quattro parate. La sua media di battuta del 21,1% era la metà della sua media dominante del 2021, ma è stata comunque una nota incoraggiante per finire la stagione.

Barnes potrebbe finalmente avere una nuova possibilità in alcune opportunità di risparmio a Miami Dylan Fiore È l’attuale capofila di questa festa. Floro ha lavorato a un’ERA 3.02 in 53 inning 2/3 lanciati con i Marlins nel 2022 e ha convertito 25 tentativi di salvataggio negli ultimi due anni. Barnes ha effettuato solo otto parate nel 2022 e ha concluso con un’ERA di 4,31 in 39 frame e 2/3. Aggiungerebbe più potenziale di mazza persa a una squadra che si è classificata al 13 ° posto tra i club MLB con un tasso di strikeout del 24% rispetto a una squadra di soccorso nel 2022, anche se il lato negativo è chiaro.

Nel frattempo, Blair può soddisfare il bisogno dei Sox di un assist con la levetta sinistra, anche se sta entrando nella sua stagione di 36 anni. Il mancino veterano ha registrato un’ERA di 3,09 in 125 inning e 1/3 lanciati dall’inizio del 2020 e ha tenuto battitori mancini a 0,225/0,260/0,313 da quando ha raggiunto per la prima volta i campionati maggiori con gli Yankees nel 2016. Boston Rivenditore a sinistra Josh Taylor in cambio alla famiglia reale Adalberto MondisiVeterano inviato Jake Dickmann (firmato fino al 2023) ai White Sox alla scadenza commerciale dello scorso anno e perso Darwinson Hernández agli Orioles tramite rinunce all’inizio di questa stagione, il che ha intaccato la profondità mancina della squadra nel recinto.

Otterranno delle buone corse con la mano sinistra da Bleier, anche se, con il suo solido track record, ci sono alcune bandiere rosse. Il sudista dal lancio morbido non ha mai perso molti colpi, ma il suo tasso di strike del 14,4% l’anno scorso è stato il più basso dal 2019. Bleyer, in passato, ha compensato la sua mancanza di fiuto con fenomenali velocità di palla a terra. Tuttavia, mentre il punteggio dello scorso anno del 52,5% era forte per la media del campionato, non era neanche lontanamente vicino al livello del 63,5% raggiunto nella stagione 2022. Bleier ha anche evitato regolarmente il contatto duro, ma una velocità di uscita di 89,6 mph l’anno scorso e un danno del 40,8% sono state le sue due peggiori prestazioni dal suo debutto nel già citato 2016.

I Sox rinunceranno a più di $ 5 milioni di buste paga con il compromesso e vedranno anche il loro libro mastro fiscale sul lusso diminuire di circa $ 4,625 milioni. Perderanno $ 9,375 milioni da Barnes e saranno agganciati per il resto dell’AAV nel Bleier affare ($ 3,75 milioni) oltre a un milione di dollari che stanno inviando a Miami in cambio. Lo scambio darebbe loro un sollievo medio con un solido track record complessivo e alcuni numeri particolarmente incoraggianti contro i compagni di sinistra, anche se Blair presenta alcune potenziali aree di preoccupazione. Essere in grado di controllarlo fino al 2024 con questa conveniente opzione da $ 3,75 milioni è fantastico.

Per quanto riguarda i Marlin, con questo trade-off aggiungeranno ulteriore rialzo ai loro rialzisti. Le implicazioni di ulteriori tasse sul lusso non sono un fattore per i Marlin che non sono neanche lontanamente vicini – e non sono mai stati neanche lontanamente – alla linea della tassa sul lusso. I fan potrebbero lamentarsi della discarica che spedisce numeri a livello di superficie migliori per quello che equivale a un progetto di bonifica di Barnes, ma i Fish sono disposti a scommettere sul Barnes più piccolo e più duro nella speranza di scatenare un sollievo di grande potenza che può essere controllato in modo conveniente fino al 2024 stagione attraverso l’opzione da 8 milioni di dollari. E se Barnes riuscisse davvero a tornare in forma, darebbe a Miami un braccio entusiasmante da mettere sul mercato quest’estate se fossero fuori dai giochi dopo la stagione.