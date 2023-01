Sony: i potenziali acquirenti di PlayStation 5 “dovrebbero avere vita molto più facile” ora

in post sul blog Pubblicato lunedì, il vicepresidente dell’hardware di Sony, Isabelle Tomatis, ha annunciato che ora c’è un “eccesso di offerta” di console di gioco PlayStation 5 dopo oltre due anni di carenza. “Se stai cercando di acquistare una console PS5, ora dovresti trovarne una molto più facile presso i rivenditori di tutto il mondo”, ha scritto.

Questa è la seconda volta questo mese che Sony ha dichiarato pubblicamente di ritenere che i problemi di fornitura di PlayStation 5 siano finiti: la prima è stata durante una conferenza stampa al Consumer Electronics Show di quest’anno.

Nel post sul blog, Tomatis ha commentato le lotte passate per “una domanda senza precedenti”. Sembra essere vero, secondo gli analisti che guardano Sony e l’industria dei videogiochi, ma potrebbe esserci stato Altri fattori In gioco, come le restrizioni alla fornitura legate alla pandemia per alcuni componenti.

Dopo aver ringraziato i potenziali acquirenti di PlayStation per la loro pazienza negli ultimi due anni, Tomatis ha notato che le persone negli Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo dovrebbero essere in grado di acquistare almeno un bundle o una console standalone tramite Sony. diretto.playstation.com negozio. Certo, abbiamo controllato il negozio negli Stati Uniti e al momento ci sono diversi modelli disponibili; Il modello discless è stato venduto solo come download digitale.

Inoltre, la versione americana di nowinstock.net Al momento di questo post si nota che le console sono attualmente disponibili da Walmart e che i preordini sono spediti in ritardo su Amazon. Naturalmente, è probabile che le forniture varino in base alla regione e potrebbero cambiare di nuovo in futuro.

Nonostante le difficoltà di Sony per rendere disponibili le unità o spedirle ai consumatori, la PlayStation 5 è andata esaurita quasi quanto il suo predecessore nello stesso lasso di tempo nel suo primo anno.

L’annuncio di Sony di fornire l’offerta per soddisfare la domanda per la console di base arriva tra il lancio di due importanti accessori: la scorsa settimana Bordo DualSense La versione per console e l’imminente data di rilascio di febbraio per PlayStation VR2.

Il tempismo è fondamentale. PlayStation VR vendeva bene per i visori VR all’epoca, ma Sony doveva assicurarsi che le persone potessero mettere le mani su PlayStation 5 in modo che potessero acquistare VR2.