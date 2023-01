Biden afferma che non ci sono F-16 per l’Ucraina poiché la Russia rivendica i guadagni

Il funzionario russo ha rivendicato un punto d’appoggio a Vuhledar

Kiev afferma che i guadagni russi hanno un costo enorme

Un think tank afferma che i ritardi sugli armamenti occidentali hanno fermato il progresso dell’Ucraina

Kiev, Ucraina/WASHINGTON, 30 gennaio (Reuters) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato lunedì che gli Stati Uniti non forniranno gli aerei da combattimento F-16 che l’Ucraina ha cercato nella sua guerra contro la Russia, poiché le forze russe hanno rivendicato una serie di guadagni.In guerra. est del paese.

Un consigliere del ministro della Difesa ucraino ha detto venerdì che l’Ucraina intende spingere per l’acquisto di aerei da combattimento occidentali di quarta generazione come l’F-16 dopo essersi assicurata la fornitura dei principali carri armati la scorsa settimana. Un portavoce dell’aeronautica militare ucraina ha affermato che i piloti impiegheranno circa sei mesi per addestrarsi su tali aerei da combattimento.

Alla domanda se gli Stati Uniti avrebbero fornito gli aerei, Biden ha detto ai giornalisti alla Casa Bianca: “No”.

Questo breve scambio è avvenuto poco dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia aveva iniziato a vendicare la resistenza dell’Ucraina alla sua invasione con attacchi implacabili a est.

Zelensky ha avvertito per settimane che Mosca intende intensificare la sua offensiva contro l’Ucraina dopo quasi due mesi di stallo virtuale lungo la linea del fronte che si estende a sud e ad est.

L’Ucraina ha avuto un grande impulso la scorsa settimana quando la Germania e gli Stati Uniti hanno annunciato l’intenzione di introdurre carri armati pesanti, ponendo fine a settimane di stallo diplomatico sulla questione.

“Il prossimo grande ostacolo saranno ora gli aerei da combattimento”, ha detto venerdì a Reuters Yuri Sak, consigliere del ministro della Difesa Oleksiy Reznikov.

Sebbene non vi fosse alcuna indicazione di una nuova e più ampia offensiva russa, le forze russe avevano preso piede a Vohlidar, una città mineraria di carbone le cui rovine un tempo erano una roccaforte ucraina, ha detto il funzionario amministrativo per le parti controllate dai russi della provincia orientale di Donetsk in Ucraina, Denis Pushlin. Dall’inizio della guerra.

Pushlin ha detto che le forze ucraine continuano a scaricare rinforzi su Bakhmut, Marinka e Vohlidar, tre città che si estendono da nord a sud-ovest della città di Donetsk. L’agenzia di stampa ufficiale russa TASS lo ha citato dicendo che le forze russe stanno facendo progressi lì, ma “non è chiaro, cioè c’è una battaglia letteralmente per ogni metro”.

Jan Gagin, consigliere di Pushlin, ha affermato che i combattenti della forza mercenaria russa Wagner hanno parzialmente preso il controllo di una rotta di rifornimento che porta alla città di Bakhmut, che era stata l’obiettivo principale di Mosca per mesi.

Il giorno prima, il capo di Wagner ha detto che i suoi combattenti avevano messo al sicuro il villaggio di Blahodatni, a nord di Bakhmut.

Kiev ha affermato di aver respinto gli attacchi a Blahodatny e Vohlidar, ma Reuters non è stato in grado di verificare in modo indipendente le condizioni. Ma i luoghi segnalati dei combattimenti indicavano guadagni russi chiari, anche se graduali.

Gli attacchi russi a est sono stati implacabili nonostante le pesanti perdite da parte russa, ha detto Zelensky, descrivendo gli attacchi come una vendetta per il successo dell’Ucraina nel cacciare le forze russe dalla capitale, nord-est e sud all’inizio del conflitto.

“Penso che la Russia voglia davvero la sua grande vendetta. Penso che l’abbiano già iniziata”, ha detto Zelenskyj ai giornalisti nella città portuale meridionale di Odessa.

Mykola Salamakha, colonnello e analista militare ucraino, ha detto a Radio Ucraina che l’attacco di Mosca a Voldar è stato molto costoso.

“La città si trova su un’altura e lì è stata stabilita una postazione difensiva molto forte”, ha detto. “Questa è una ripetizione della situazione a Bakhmut: ondate dopo ondate di truppe russe schiacciate dalle forze armate ucraine”.

Ritardi occidentali

Le centinaia di moderni carri armati e veicoli corazzati che i paesi occidentali si sono impegnati a fornire all’Ucraina nelle ultime settimane per una controffensiva per reclamare il territorio mancano mesi alla consegna.

Ciò lascia Kiev a combattere per tutto l’inverno in quello che entrambe le parti descrivono come un tritacarne di un’implacabile guerra di logoramento.

La forza mercenaria di Wagner a Mosca inviò migliaia di coscritti arruolati dalle prigioni russe in battaglia intorno a Bakhmut, facendo guadagnare tempo all’esercito russo regolare per ricostituire unità con centinaia di migliaia di riservisti.

Zelensky sta esortando l’Occidente ad accelerare le consegne di armi promesse in modo che l’Ucraina possa lanciare un’offensiva.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che i paesi occidentali che forniscono armi portano “i paesi della NATO a essere sempre più coinvolti direttamente nel conflitto, ma non hanno e non avranno il potere di cambiare il corso degli eventi”.

L’Istituto statunitense per lo studio della guerra ha affermato che “l’incapacità dell’Occidente di fornire l’hardware necessario” lo scorso anno è stata la ragione principale per cui l’avanzata di Kiev si è arrestata da novembre.

Ciò ha permesso alla Russia di fare pressione su Bakhmut e rafforzare il fronte contro un futuro contrattacco ucraino, hanno detto i ricercatori russi in un rapporto, anche se hanno affermato che l’Ucraina potrebbe ancora riconquistare il territorio una volta arrivate le armi promesse.

Zelensky ha incontrato il primo ministro danese Mette Frederiksen lunedì a Mykolaiv, una rara visita di un leader straniero vicino al fronte. La città, dove l’avanzata della Russia nel sud si era arrestata, era sotto incessanti bombardamenti fino a quando l’Ucraina non ha respinto la linea del fronte a novembre.

E l’invasione russa, che ha lanciato il 24 febbraio dello scorso anno affermando che era necessario proteggersi dalle relazioni del suo vicino con l’Occidente, ha portato a decine di migliaia di morti e allo sfollamento di milioni di persone dalle loro case.

Segnalazioni aggiuntive di Pavel Politiuk, Kevin Levy e Ronald Popesky, uffici Reuters. Scritto da Peter Graf, Philippa Fletcher e Doina Chiacco; Montaggio di Gareth Jones, William Maclean e Cynthia Osterman

