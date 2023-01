Gli scienziati stanno reincarnando il mammut lanoso per un ritorno tra 4 anni

La scimmia cremisi – Getty Images

Colossal ha recentemente aggiunto $ 60 milioni di finanziamenti per avvicinarsi al 2027 Porre fine all’estinzione del mammut lanoso.

L’azienda con sede a Dallas è ora in attività Modifica genetica Per la reincarnazione dei mammiferi.

Colossal aveva in programma di riportare il mammut lanoso in Russia, ma le cose potrebbero cambiare.

Il mammut lanoso morto da tempo dice che tornerà dall’estinzione entro il 2027 enormeun’azienda biotecnologica che lavora attivamente per reincarnare l’antica bestia.

L’anno scorso, la società con sede a Dallas si è assicurata ulteriori $ 60 milioni di finanziamenti per continuare il suo massiccio lavoro di modifica genetica iniziato nel 2021. In caso di successo, Colossal non solo tornerà alle specie estinte, una che la società chiama l’elefante resistente al freddo. – ma reintrodurrebbe anche i mammut lanosi nello stesso ecosistema in cui vivevano una volta nel tentativo di combattere il cambiamento climatico, secondo Scorso mezzo Posta.

Colossal descrive gli estesi schemi migratori del mammut lanoso come una parte attiva del mantenimento di un Artico sano, quindi riportare in vita l’animale potrebbe avere un effetto benefico sulla salute dell’ecosistema mondiale. Mentre Colossal inizialmente sperava di reintrodurre il mammut lanoso in Siberia, l’azienda Potrebbe esplorare altre opzioni Sulla base dell’attuale quadro politico del mondo.

Il DNA del mammut lanoso corrisponde al 99,6% a quello dell’elefante asiatico, portando Colossal a credere che sia sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo. “Nella mente di molti, questa creatura è scomparsa per sempre”, ha affermato la società Dice. Ma non nelle menti dei nostri scienziati, né nei laboratori della nostra azienda. Siamo già in procinto di estinguere il mammut lanoso. I nostri team hanno raccolto campioni di DNA vitali e stanno modificando i geni che consentiranno a questa magnifica megafauna di passare ancora una volta attraverso l’Artico».

Attraverso l’editing genetico, gli scienziati Colossal finiranno per creare un embrione di un mammut lanoso. Metteranno il feto in un elefante africano per sfruttare le sue dimensioni e consentirgli di dare alla luce il nuovo mammut lanoso. L’obiettivo finale è ripopolare parti dell’Artico con nuovi mammut lanosi e rafforzare la vita vegetale locale con i modelli migratori e le abitudini alimentari della bestia.

Se Colossal riesce a reincarnare il mammut lanoso, come in tilacinonota anche come la tigre della Tasmania, aspettati una varietà di novità questioni etiche su come gestire la creatura e possibili problemi di reintroduzione.

