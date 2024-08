L’aggressore con coltello uccide 3 persone e ne ferisce gravemente 4 al festival di Solingen, in Germania | Notizie di criminalità

Un sospetto rimane in libertà dopo un attacco mortale e casuale contro i partecipanti al festival nella città di Solingen, nella Germania occidentale.

Tre persone sono state uccise e altre quattro gravemente ferite in un attacco con coltello durante un festival nella città di Solingen, nella Germania occidentale, hanno detto le autorità.

La polizia ha detto che un uomo non identificato ha aggredito diverse persone con un coltello intorno alle 22:00 ora locale (20:00 GMT) di venerdì e l’autore è in libertà.

La polizia ha detto che l’attacco è avvenuto durante un festival che celebrava il 650° anniversario di Solingen, nello stato più popoloso della Germania, la Renania Settentrionale-Vestfalia, al confine con i Paesi Bassi.

Accoltellamenti e sparatorie mortali sono relativamente rari in Germania.

“Mi si spezza il cuore che la nostra città sia stata attaccata. Mi vengono le lacrime agli occhi quando penso a coloro che abbiamo perso”, ha detto il sindaco di Solingen Tim-Oliver Kurzbach. In una dichiarazione. “Prego per tutti coloro che stanno ancora lottando per la propria vita.”

“Questa sera a Solingen affrontiamo tutti shock, orrore e grande tristezza. Volevamo tutti celebrare insieme l’anniversario della nostra città e ora dobbiamo piangere i morti e i feriti”, ha scritto Kurzbach.

Il quotidiano Bild ha riferito che l’aggressore è fuggito dalla scena dopo aver attaccato casualmente i partecipanti al festival.

L’attacco è avvenuto nella piazza del mercato Fraunhof a Solingen, dove si svolgeva musica dal vivo. Le forze dell’ordine hanno isolato il centro cittadino mentre proseguono le indagini.

Un video circolato sui social media mostra l’organizzatore del festival Philip Müller presente all’evento, in cui si annuncia che nove persone stavano lottando per la propria vita dopo l’attacco.

Il “Festival della Diversità” è iniziato venerdì ed era stato pianificato come un evento del fine settimana pensato per celebrare il 650esimo compleanno della città.