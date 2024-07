Il Park Fire in California sta bruciando un territorio grande quanto Los Angeles

Migliaia di vigili del fuoco stanno combattendo Incendi nel nord della California Sabato mattina c’è stato un po’ di aiuto dal tempo e, ore dopo, l’incendio è esploso in dimensioni, inviando enormi pennacchi vorticosi verso il cielo e bruciando un’area delle dimensioni di Los Angeles. Alimentate dal vento e dal caldo, le fiamme bruciavano negli Stati Uniti occidentali e in Canada.

Temperature più fresche e un aumento dell’umidità sabato contribuiranno a rallentare i più grandi incendi della California finora quest’anno. Terribile incendio da campo. Quell’incendio è andato fuori controllo nel vicino Paradise nel 2018, uccidendo 85 persone e bruciando 11.000 case.

Le condizioni meteorologiche si stanno attenuando, ma ciò potrebbe o meno avere un impatto sugli incendi, ha affermato Mark Senard, meteorologo presso il National Weather Service Weather Forecast Center di College Park, nel Maryland.

Si prevede che le temperature saranno più fresche della media entro la metà della prossima settimana, ma “ciò non significa che gli attuali incendi scompariranno”, ha detto.

Finora più di 130 strutture sono state distrutte e altre migliaia sono minacciate da ordini di evacuazione in quattro contee della California: Butte, Plumas, Tehama e Shasta.

L’incendio era di 480 miglia quadrate (1.243 chilometri quadrati) venerdì sera e si stava spostando verso nord e est dopo essersi acceso mercoledì, quando un uomo ha guidato un’auto in fiamme in un burrone a Chico e poi si è mescolato silenziosamente con gli altri.

“Sarà un’altra giornata dinamica”, ha detto il comandante dell’incidente della Cal Fire, Billy Seay, durante un briefing sabato.

Ha notato che l’incendio sta avanzando di 8 miglia quadrate (21 chilometri quadrati) all’ora dal suo inizio. Ma c’era un cauto ottimismo poiché le condizioni meteorologiche hanno rallentato l’avanzamento dell’incendio in alcune aree e i vigili del fuoco sono stati in grado di pianificare e dispiegare personale aggiuntivo.

“Oggi abbiamo quasi tre volte la forza lavoro rispetto a ieri mattina”, ha detto. “Non ne abbiamo ancora abbastanza.”

Ha consigliato alla sua squadra di essere aggressiva, sicura e di sfruttare le migliori condizioni che sperimenteranno nei prossimi giorni.

Sabato le fiamme in rapido movimento hanno messo sotto assedio anche altre comunità nell’Ovest americano e in Canada.

Venerdì il National Interagency Fire Center ha segnalato più di 110 incendi attivi negli Stati Uniti, che coprono una superficie di 2.800 miglia quadrate (7.250 chilometri quadrati). Alcuni erano dovuti al tempo Il cambiamento climatico è in aumento La frequenza dei fulmini può sopportare temperature record e condizioni di estrema secchezza.

Nello stato orientale di Washington, le squadre hanno fermato l’avanzamento di un incendio vicino alla comunità di Tyler che ha distrutto tre case e cinque edifici venerdì scorso, ha detto sabato il Dipartimento delle risorse naturali di Washington. L’incendio del bacino meridionale della Columbia ha bruciato alberi ed erba e le squadre hanno programmato di continuare sabato i lavori sulle linee di contenimento lungo il perimetro dell’incendio.

A Chico, in California, Carly Parker era tra le centinaia di persone che abbandonarono le loro case mentre si avvicinava l’incendio del parco. Parker ha deciso di lasciare la sua fattoria nella foresta con la sua famiglia quando l’incendio ha iniziato a divampare dall’altra parte della strada. In precedenza era stato evacuato da due case a causa dell’incendio e ha detto che non aveva alcuna speranza che la sua residenza rimanesse illesa.

“Penso di essere stato in pericolo perché la polizia è venuta a casa nostra perché avevamo firmato l’avviso di evacuazione anticipata e sono corsi al loro veicolo dicendoci che dovevamo partire da soli e loro non se ne sarebbero andati. Torna indietro”, ha detto Parker, madre di cinque figli.

Ronnie Dean Stout, 42 anni, di Chico, è stato arrestato giovedì in relazione all’incendio ed è stato trattenuto senza cauzione in attesa di un processo lunedì, hanno detto le autorità. Un’e-mail all’esattore distrettuale che chiedeva se il sospettato avesse una rappresentanza legale o potesse commentare a suo nome non ha ricevuto risposta.

Amanda Brown, che vive nella stessa comunità in cui Stout è stato arrestato, ha detto di essere sconvolta dal fatto che qualcuno abbia dato fuoco a una regione dove i ricordi del disastro di Paradise sono ancora freschi.

“È incredibilmente crudele che qualcuno possa fare di nuovo una cosa simile alla nostra comunità di proposito. Non lo capisco”, ha detto Brown, 61 anni, che si trovava a circa un miglio (1,6 chilometri) dall’incendio ma non gli è stato ordinato di evacuare.

Altrove, le squadre dei vigili del fuoco stanno facendo progressi su un altro complesso di incendi che bruciano nella foresta nazionale di Plumas, vicino alla linea California-Nevada, ha detto il portavoce del servizio forestale Adrian Freeman. Il traffico è stato bloccato per chilometri vicino al confine su un tratto dell’autostrada principale che collega Los Angeles e Las Vegas mentre gli equipaggi hanno continuato a combattere un incendio sabato, il giorno dopo che un camion che trasportava batterie agli ioni di litio si è schiantato e si è ribaltato su un lato. .

L’evacuata Sherry Alpers, fuggita con i suoi 12 cani di piccola taglia, ha deciso di rimanere nella sua macchina fuori da un rifugio della Croce Rossa a Chico dopo aver appreso che gli animali non erano ammessi all’interno. Dopo aver appreso che i cani venivano tenuti in gabbia, ha escluso di recarsi in un altro rifugio perché i suoi cani vagano sempre liberi per casa sua.

Albers ha detto che non sa se l’incendio ha salvato la sua casa o no, ma ha detto che non le importa delle cose materiali finché i suoi cani sono al sicuro. “Sono un po’ preoccupato, ma non così tanto,” ha detto. “Quando non c’è più, non c’è più.”

Il danno peggiore finora si è verificato nel Parco Nazionale Jasper, nelle Montagne Rocciose canadesi, dove i rapidi incendi hanno costretto 25.000 persone all’evacuazione. Distrutta la città da cui prende il nome il parco, un sito del patrimonio mondiale. I funzionari hanno detto che il clima fresco e umido ha aiutato gli equipaggi a controllare l’incendio. Ciò avviene dopo che Parks Canada ha dichiarato che 358 delle 1.113 strutture nella città di Jasper sono state distrutte.

Due incendi nell’Oregon orientale, compresi quelli della Turchia e della Cow Valley, hanno bruciato circa 660 miglia quadrate (1.709 chilometri quadrati). L’incendio di Turki è stato contenuto solo per il 27% sabato ed è stretto tra l’incendio di Cow Valley nel sud-ovest e l’incendio di Badland nel nord-est, ha riferito il sito governativo InciWeb. I vigili del fuoco hanno avvertito che le condizioni meteorologiche sono favorevoli alla crescita dell’incendio in Turki.

Il governatore dell’Oregon Tina Codec ha offerto le sue condoglianze alla famiglia del pilota di una nave cisterna monomotore che è entrata nella foresta venerdì sera mentre combatteva l’incendio delle cascate vicino alla città di Seneca e alla foresta nazionale di Malheur.

“I vigili del fuoco sul campo si prendono cura gli uni degli altri. Quando una persona si fa male, tutti lo sentono”, ha detto Kodek, aggiungendo di ringraziare coloro che sono coinvolti negli sforzi di ricerca e coloro che combattono gli incendi in tutto lo stato.

In Idaho, i fulmini hanno causato rapidi incendi e l’evacuazione di molte comunità. L’incendio ha bruciato circa 31 miglia quadrate (80 chilometri quadrati) venerdì pomeriggio. Juliata, a circa 27 miglia (43 chilometri) a sud-est del campus dell’Università dell’Idaho a Mosca, come molte altre comunità giovedì, è stata evacuata poco prima dell’incendio.

Secondo il National Interagency Fire Center, quest’anno più di 27.000 incendi hanno bruciato oltre 5.800 miglia quadrate (15.000 chilometri quadrati) negli Stati Uniti e più di 3.700 hanno bruciato oltre 8.000 miglia quadrate (22.800 chilometri quadrati) in Canada. Finora, secondo il rapporto nazionale sulla situazione degli incendi pubblicato mercoledì.

Gli scrittori dell’Associated Press Holly Ramer, Sarah Brumfield, Claire Rush, Terry See, Scott Sonner, Martha Bellisle e Amy Hanson hanno contribuito a questo rapporto. Rapporti taglienti da Portland, Maine.