Guerra Israele-Hamas: attacco aereo israeliano prende di mira una scuola che ospita persone a Gaza, uccidendo almeno 30 persone

Deir al-Balah (Striscia di Gaza) (AP) – Gli attacchi aerei israeliani hanno colpito sabato una scuola utilizzata dai palestinesi sfollati nel centro della Striscia di Gaza, uccidendo almeno 30 persone, tra cui molti bambini, mentre i negoziatori israeliani si preparano a incontrare i mediatori internazionali sulla proposta cessate il fuoco.

Tra i morti c’erano sette bambini e sette donne trasferiti dalla scuola femminile di Deir al-Balah all’ospedale di Al-Aqsa. L’esercito israeliano ha affermato di aver preso di mira un centro di comando di Hamas utilizzato per dirigere attacchi contro le forze israeliane e immagazzinare “grandi quantità di armi”. Hamas ha descritto le affermazioni dell’esercito come false.

Gli operatori della protezione civile di Gaza hanno affermato che migliaia di persone si sono rifugiate nella scuola, che comprende anche un centro medico. I giornalisti dell’Associated Press hanno visto un bambino morto in un’ambulanza e corpi coperti da coperte. I muri furono rotti e le aule distrutte. La gente ha iniziato a cercare tra le macerie piene di cuscini e altri segni di abitazioni.

Il Ministero della Sanità di Gaza ha affermato che almeno 12 persone sono state uccise in altri raid sabato.

Il giornalista dell’Associated Press Charles de Ledesma ha riferito che Israele aveva ordinato ulteriori evacuazioni a Gaza.

Domenica è previsto un incontro in Italia tra funzionari di Stati Uniti, Egitto, Qatar e Israele per discutere i negoziati sul cessate il fuoco. Secondo funzionari degli Stati Uniti e dell’Egitto che hanno parlato a condizione di anonimato perché non autorizzati, il direttore della CIA Bill Burns dovrebbe incontrare il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, il direttore del Mossad David Barnea e il capo dell’intelligence egiziana Abbas Kamel. per discutere i piani.

Funzionari statunitensi hanno affermato venerdì che Israele e Hamas hanno concordato la struttura di base dell’accordo in tre fasi. Ma il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato nel suo discorso che Israele e Hamas hanno concordato la struttura di base dell’accordo in tre fasi. Discorso al Congresso americano Si è impegnato a continuare la guerra fino al raggiungimento della “vittoria completa”.

Dopo il raid israeliano nella scuola, Nabil Abu Rudeina, portavoce del presidente palestinese Mahmoud Abbas, ha affermato che l’accoglienza di Netanyahu da parte dei suoi sostenitori negli Stati Uniti costituisce un “semaforo verde” per continuare l’attacco israeliano.

UN Una nuova sparatoria mortale L’escalation militare tra l’esercito israeliano e i militanti Hezbollah in Libano ha portato a rinnovati timori che la guerra a Gaza possa innescare un conflitto regionale più ampio.

Nuovo ordine di evacuazione per parte della zona umanitaria

Sabato l’esercito israeliano ha ordinato l’evacuazione di parte di una zona umanitaria designata a Gaza prima di lanciare un attacco pianificato contro Khan Yunis nel sud. Questo ordine è arrivato in risposta al lancio di razzi che secondo Israele provenivano dalla regione.

L’esercito ha detto che intende farlo Operazione contro Hamas Militanti, anche in alcune parti di Mawasi, un campo affollato in un’area dove Israele ha chiesto a migliaia di palestinesi di cercare rifugio. Il secondo ordine di evacuazione viene emesso entro una settimana.

L’area è di 60 chilometri quadrati (circa 20 miglia quadrate) Coperto con campi tendati Questi campi soffrono della mancanza di strutture sanitarie e mediche e l’accesso agli aiuti è limitato. Israele ha ampliato l’area lo scorso maggio per accogliere le persone in fuga dalla città più meridionale di Rafah, dove all’epoca era affollata più della metà della popolazione di Gaza.

“Questa è la nona o l’ottava volta che devo trasferirmi”, ha detto Mohammed Jaber, originariamente sfollato da Rafah. “Ogni volta che ci chiedono di andare in una zona non sicura questa volta non sappiamo dove andare”. Si asciugò il sudore dalla faccia mentre i bambini ammucchiavano fagotti ordinati di cose sulla sabbia, preparandosi a essere trasportati in auto o carretti trainati da asini.

Funzionari del Ministero della Sanità di Gaza hanno affermato che gli ordini di evacuazione hanno costretto almeno tre centri sanitari a interrompere la fornitura di cure.

Israele stima che circa 1,8 milioni di palestinesi stiano cercando rifugio in quest’area. A novembre, l’esercito israeliano ha affermato che l’area era ancora vulnerabile ai bombardamenti e che “non era una zona sicura, ma è più sicura che in qualsiasi altro posto” a Gaza.

L’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA) ha affermato che è difficile sapere quante persone saranno colpite dall’ultima ordinanza. “Si tratta di ordini di sfollamento forzato”, ha detto Juliette Touma, direttrice delle comunicazioni dell’agenzia, aggiungendo che i palestinesi “hanno pochissimo tempo per agire”.

Nell’estremo nord, i palestinesi hanno pianto sette persone uccise negli attacchi aerei israeliani notturni su Al-Zawaida, nel centro di Gaza. I genitori e i loro due figli, una madre e i suoi due figli, erano avvolti in sudari bianchi mentre amici e vicini piangevano. L’ospedale di Al-Aqsa ha confermato il numero e i giornalisti dell’Associated Press hanno visto i corpi.

Due morti in Cisgiordania

Nella Cisgiordania occupata, il Ministero della Sanità palestinese ha affermato che un 17enne e un 24enne sono stati uccisi e altri 22 feriti dopo un attacco di droni israeliani nel campo di Balata a Nablus.

L’esercito israeliano ha affermato che un aereo è stato attaccato dal cielo nell’ambito delle sue attività a Nablus. Ha aggiunto che i “terroristi” hanno aperto il fuoco su un sito militare e un soldato è rimasto leggermente ferito.

Secondo le statistiche israeliane, la guerra a Gaza ha ucciso più di 39.200 palestinesi. ministero della SaluteChe non fa distinzione tra combattenti e civili nei suoi numeri. Le Nazioni Unite hanno stimato a febbraio che circa 17.000 persone fossero state uccise nel conflitto. I bambini della zona ora non sono accompagnatiDa allora è probabile che il numero sia aumentato.

La guerra è iniziata con Attacco da parte di militanti di Hamas Il 7 ottobre, il Movimento di resistenza islamica (Hamas) ha lanciato un attacco nel sud di Israele, uccidendo 1.200 persone, la maggior parte delle quali civili, e prendendo circa 250 ostaggi. A Gaza rimangono circa 115 ostaggi e si ritiene che circa un terzo di loro sia morto, secondo le autorità israeliane.

Sabato sera gli israeliani hanno organizzato ancora una volta una manifestazione antigovernativa a Tel Aviv per chiedere un accordo di cessate il fuoco e la restituzione degli altri ostaggi. “C’è un accordo sul tavolo e dobbiamo raggiungerlo, e dobbiamo raggiungerlo ora”, ha detto uno dei manifestanti, Tamer Goitsabri.

Questo rapporto è stato preparato da Metz di Rabat, Marocco, e ha contribuito con lo scrittore dell’Associated Press Amer Madhani a Washington.

