Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in vista del vertice Ue-Ucraina della prossima settimana Ucraina Aveva il sostegno incondizionato del blocco e aveva bisogno di vincere contro gli attacchi russi per difendere i valori europei. “Siamo al fianco dell’Ucraina senza alcuna condizione o riserva. L’Ucraina sta combattendo per i nostri valori comuni, sta lottando per il rispetto del diritto internazionale e dei principi della democrazia ed è per questo che l’Ucraina deve vincere questa guerra”.

Il governatore della regione ha affermato che sabato un attacco russo ha ucciso tre persone in un quartiere residenziale della città ucraina orientale di Kostyantynivka. Altre 14 persone sono rimaste ferite nell’attacco, che ha distrutto anche quattro edifici residenziali e un hotel. Secondo il ministero della Difesa ucraino, la Russia ha effettuato attacchi a Konstantinivka con più lanciarazzi.

La Russia ha accusato l’esercito ucraino di aver bombardato intenzionalmente un ospedale Sabato in una regione dell’Ucraina orientale controllata dalla Russia. Ha aggiunto che il raid ha ucciso 14 persone e ferito 24 pazienti e personale medico. Il ministero della Difesa russo ha affermato che l’attacco ha colpito un ospedale nell’insediamento controllato dalla Russia di Novoydar ed è stato effettuato utilizzando il sistema di lancio missilistico Himars fornito dagli Stati Uniti. L’Associated Press ha dichiarato che queste affermazioni non possono essere verificate in modo indipendente.

Kiev ei suoi alleati occidentali sono impegnati in colloqui “accelerati” sulla possibilità di fornire all’Ucraina missili a lungo raggio e aerei militari., ha detto un assistente anziano del presidente ucraino, ha riferito l’Associated Press. Mykhailo Podolak, consigliere di Volodymyr Zelensky, ha affermato che i sostenitori dell’Ucraina in Occidente “comprendono come si sta sviluppando la guerra” e la necessità di fornire aerei in grado di fornire copertura ai veicoli corazzati da combattimento promessi da Stati Uniti e Germania. READ Sussman ha mentito su Clinton in modo che l'FBI non respinga la storia di Trump su Russia-Feders

L’Ucraina ha dichiarato venerdì che i suoi piloti impiegheranno circa sei mesi per addestrarsi a combattere sui caccia occidentali Come gli F-16 americani, Mentre Kiev intensifica la sua campagna per assicurarsi aerei da guerra di quarta generazione. L’Ucraina ha avuto un grande impulso questa settimana quando la Germania e gli Stati Uniti hanno annunciato l’intenzione di fornire carri armati pesanti a Kiev, che ora spera che l’Occidente offra anche missili a lungo raggio e aerei da combattimento.

Sabato la Corea del Nord ha denunciato l’impegno degli Stati Uniti a fornire carri armati, sostenendo che Washington ha “oltrepassato ulteriormente la linea rossa” per ottenere l’egemonia attraverso la guerra per procura, secondo Reuters, citando i media ufficiali della Central News Agency. Kim Yo Jong, la sorella del leader nordcoreano Kim Jong Un, ha rilasciato le osservazioni in una dichiarazione, affermando che la Corea del Nord “starà nella stessa trincea” con la Russia contro gli Stati Uniti.

Il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov terrà un incontro con Lynn Tracy, Secondo l’agenzia d’informazione russa, il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti a Mosca all’inizio della prossima settimana.