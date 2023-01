I Paesi Bassi e il Giappone hanno affermato che si uniranno agli Stati Uniti nel limitare l’accesso della Cina alla tecnologia dei chip

A ottobre gli Stati Uniti hanno imposto severe restrizioni alla vendita da parte della Cina di semiconduttori e dei macchinari utilizzati per produrli, sostenendo che Pechino potrebbe utilizzare la tecnologia per scopi militari, come decifrare codici statunitensi o guidare missili ipersonici. Ma molto prima che queste restrizioni venissero emanate, gli Stati Uniti stavano facendo pressioni sui Paesi Bassi e sul Giappone per limitare la tecnologia avanzata che esportavano in Cina.

Le regole di ottobre limitavano anche alcune spedizioni in Cina da paesi al di fuori degli Stati Uniti. Utilizzando un nuovo regolamento chiamato Foreign Direct Product Rule, l’amministrazione Biden ha vietato alle aziende che utilizzano tecnologia, software o input americani di vendere alcuni semiconduttori avanzati alla Cina. Ma queste misure si applicano solo ai chip, non ai macchinari utilizzati per produrli.

Invece, la Casa Bianca ha continuato a fare pressioni sugli alleati affinché approvassero restrizioni che limitassero le vendite di apparecchiature per la produzione di semiconduttori da parte di società come l’olandese ASML o la giapponese Tokyo Electron. La Casa Bianca ha sostenuto che la vendita di queste macchine avanzate alla Cina creava il rischio che un giorno Pechino potesse realizzare le proprie versioni di prodotti avanzati che non poteva più acquistare dagli Stati Uniti.

I negoziati, che probabilmente continueranno, hanno dovuto superare le preoccupazioni commerciali e logistiche. Gli olandesi e i giapponesi, come gli americani, temevano che se si fossero ritirati dal mercato cinese, i concorrenti stranieri avrebbero preso il loro posto, ha affermato Emily Benson, membro anziano del Center for Strategic and International Relations, un think tank di Washington. Nel tempo, ha affermato, “questo potrebbe influire sulla loro capacità di mantenere un vantaggio tecnologico rispetto ai concorrenti”.

Il governo olandese ha già vietato la vendita alla Cina di macchine a semiconduttore più avanzate, chiamate sistemi di litografia ultravioletta estrema. Ma gli Stati Uniti hanno incoraggiato gli olandesi a vincolare un sistema leggermente meno avanzato, chiamato litografia ultravioletta profonda. L’accordo raggiunto venerdì include almeno alcune restrizioni su tale attrezzatura, secondo una persona che conosce i suoi termini.