L’università ha annunciato che l’allenatore di football del Mississippi State Mike Leach è stato ricoverato domenica dopo aver sviluppato un “problema di salute personale” a casa sua all’inizio della giornata. La scuola non ha fornito ulteriori dettagli sulle condizioni di Leach, 61 anni, alla sua terza stagione con i Bulldogs. La scuola ha detto che dopo una discussione tra il presidente dell’università Mark Keenum e il direttore atletico ad interim Braky Brett, hanno deciso di affidare la squadra al coordinatore difensivo Zach Arnett fino al ritorno di Leach.

L’università ha detto che non avrebbe avuto ulteriori commenti se non quello di dire che “i pensieri e le preghiere dell’università sono con Mike W. [wife] Sharon e la loro famiglia.

I Bulldog n. 22, che sono andati 8-4 in questa stagione, si stanno preparando per giocare contro l’Illinois Pentola ReliaQuest il 2 gennaio a Tampa. Questa è la seconda stagione vincente consecutiva a Starkville, signorina. , per Leach, che è andato 7-6 l’anno scorso ed è 19-17 in totale con i Bulldogs. In 21 stagioni, comprese le tappe precedenti allo Stato di Washington e al Texas Tech, Leach ha un record di 158-107, con la sua 18esima apparizione al bowl prevista per il prossimo mese.

Conosciuto per la sua personalità eccentrica, Leach ha anche raggiunto una pietra miliare nel football universitario come architetto offensivo “Air Raid” da record. Ha aiutato il quarterback junior del Mississippi State Will Rogers a battere solo 28 partite e ha stabilito un record SEC per il completamento della carriera prima che il giocatore della Georgia Aaron Murray prendesse 52 partite. Rogers detiene anche i record di carriera nello stato del Mississippi con 10.428 yard di passaggio e 81 touchdown di passaggio. READ 40mila biglietti falsi nella finale di Champions League? In effetti, erano il 2589.

Leach era in allenamento per i Bulldog sabato, secondo i rapporti. secondo ESPNHa sofferto di polmonite in questa stagione, ma recentemente si è sentito meglio.