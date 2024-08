Le inondazioni rappresentano una pericolosa minaccia per le coste atlantiche

L’uragano Ernesto colpisce le Bermuda, mettendo in pericolo le spiagge degli Stati Uniti L’uragano Ernesto ha colpito le Bermuda come un uragano. Può inviare onde pericolose per la vita e correnti di strappo lungo la costa orientale degli Stati Uniti

Milioni di americani che si riversavano sulle spiagge nei giorni precedenti la riapertura delle scuole sono stati avvertiti domenica che le mareggiate causate dalla tempesta tropicale Ernesto rappresentano un grave pericolo per i nuotatori lungo gran parte della costa atlantica.

Il National Hurricane Center ha detto domenica che “condizioni del surf e delle correnti pericolose per la vita” sono probabili per i prossimi giorni e che i bagnini consigliano ai bagnanti di rimanere fuori dall’acqua. Uffici del Servizio Meteorologico Nazionale Maine fare FloridaAvvertimento di pericolose correnti di risucchio.

Ernesto, situato a quasi 700 miglia da Halifax, in Canada, ha avuto venti massimi sostenuti di 70 mph e si prevede che domenica rafforzerà e riacquisterà la forza dell’uragano. La tempesta si stava spostando verso nord-nordest a 9 mph. Si prevede che Ernesto guadagni una certa velocità e viri verso est-nordest nei prossimi giorni.

Ernesto è stato accusato di almeno tre morti dopo che due persone sono annegate venerdì sull’isola di Hilton Head, nella Carolina del Sud, e un nuotatore è stato trovato privo di sensi nelle acque al largo di Surf City, nella Carolina del Nord, sabato. Nei prossimi giorni sono possibili pericolose onde e correnti di risacca alle Bahamas, alle Bermuda e nel Canada atlantico, ha affermato il centro uragani.

‘Non diventare una statistica’: L’uragano Ernesto porta il pericolo attuale a milioni di persone

Sviluppi:

∎ Domenica il Dipartimento dei parchi e delle attività ricreative di New York ha vietato il nuoto nelle spiagge del Queens e di Brooklyn.

∎ Nel New Jersey, i funzionari addetti alla gestione delle emergenze hanno scoraggiato i bagnanti dall’entrare in acqua quando i bagnini non erano in servizio: “Tenete i piedi nella sabbia finché i bagnini non si fermano!” Negli ultimi giorni sono stati segnalati decine di salvataggi.

Una terza morte è stata causata dalle correnti di strappo create da Ernesto lungo la costa atlantica, ha detto il National Weather Service.

Due nuotatori di salvataggio dei vigili del fuoco di Surf City nella Carolina del Nord hanno risposto alla chiamata di un nuotatore alle 14:46 di sabato, ha detto la città in un comunicato stampa. I nuotatori di salvataggio hanno trovato Sean Davis, 41 anni, di Hampstead, nella Carolina del Nord, privo di sensi in acqua. Sulla spiaggia sono state prese misure di salvataggio, ma Davis non è sopravvissuto, ha detto la città.

Altrove, sulla costa della Carolina del Nord, sabato, sono stati segnalati 23 salvataggi di corrente a Wrightsville Beach, cinque a Carolina Beach e uno a Gure Beach, ha detto il servizio meteorologico.

− Tina Voyles Bulwer

Nella città di Rodante, nella Carolina del Nord, la Chicamacomico Banks Fire & Rescue ha pubblicato le foto dei resti devastati di una casa sul lungomare trascinata nell’Oceano Atlantico. L’agenzia ha spiegato in una stringa che molte case sono a rischio di crollo a causa di Ernesto. Post sui social media. L’agenzia ha avvertito che i detriti nell’acqua aumentano il rischio per i nuotatori.

“Alto rischio di correnti rotanti, onde e salve oggi e domani”, ha avvertito l’agenzia. “Entrare in mare non è raccomandato.”

Le correnti di strappo sono correnti brevi e forti che si allontanano rapidamente dalla riva. Normalmente si muovono tra 1 e 2 piedi al secondo, ma possono muoversi più velocemente di qualsiasi nuotatore olimpico a 8 piedi al secondo, o 5,5 mph. Di solito non sono più larghi di 80 piedi.

Normalmente, quando le onde colpiscono la spiaggia, l’acqua ritorna in mare in modo uniforme. Ma le aree basse sul fondale marino, vicino a frangiflutti o banchi di sabbia, possono interrompere la circolazione uniforme dell’acqua. Pertanto, l’acqua scorre attraverso un’area Una potente corrente lacerante verso l’esterno. Se sei intrappolato nella corrente, rilassati. La corrente di strappo ti tira fuori, non sotto. Galleggia o mantieni il passo sull’acqua finché non scappi o vieni salvato.

I funzionari delle Bermuda contavano sulla fortuna dopo che Ernesto aveva causato meno danni del previsto prima di dirigersi a nord.

Le previsioni indicavano che Ernesto avrebbe potuto raggiungere le isole britanniche come un uragano di categoria 3 con venti dannosi di almeno 111 miglia orarie dopo due giorni di vagabondaggio nel caldo Atlantico occidentale. Ma la tempesta si è leggermente indebolita, diventando un uragano di categoria 1 con venti di 89 mph sabato mattina.

Ernesto ha comunque lasciato tre quarti delle Bermuda senza elettricità poiché ha sradicato alberi e allagato strade, ma non sono stati segnalati feriti o danni gravi. Sembra che la maggior parte dei 64.000 residenti dell’arcipelago abbiano seguito gli ordini del governo di rimanere in casa durante il culmine della tempesta.

“Non ci sono state richieste di assistenza per incidenti gravi o danni alla proprietà, e le chiamate che abbiamo ricevuto nelle ultime sei ore riguardavano principalmente inondazioni”, riferisce il responsabile della gestione dei rischi Lyndon Rayner. ha detto in un aggiornamento di sabato.

Ernesto, la quinta tempesta nominata e il terzo uragano della stagione in corso, deve ancora raggiungere il suo picco e si prevede che sarà leggermente più attivo del solito. La stagione va dal 1 giugno al 30 novembre e solitamente raggiunge il suo apice da fine agosto a fine settembre.

Le ultime previsioni della National Oceanic and Atmospheric Administration prevedono 17-24 tempeste nominate e 8-13 uragani. Le previsioni prevedono che 4-7 tempeste raggiungano lo stato maggiore, ovvero un uragano di categoria 3 con venti di almeno 111 miglia orarie. Le medie annuali sono 14,4 tempeste nominate, 7,2 uragani e 3,2 grandi.

L’uragano Beryl ha annunciato le tempeste più dannose della stagione, alimentate dalle acque insolitamente calde dell’Atlantico, diventando il primo uragano di categoria 5 mai registrato il 1° luglio. Seguirono gli uragani Debbie ed Ernesto che causarono la loro più grande distruzione. I forti venti non si limitano a spazzare via le infrastrutture, scaricando enormi quantità di pioggia e provocando inondazioni diffuse.

Contributo di: Mike Snyder e Eduardo Cuevas