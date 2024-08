Blinken cerca di rafforzare il cessate il fuoco a Gaza durante il suo viaggio in Medio Oriente

Tel Aviv (Israele) (AFP) – Il segretario di Stato americano Anthony Blinken intende approfittare della sua nona missione diplomatica in Medio Oriente dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas per fare pressione affinché si raggiunga rapidamente un accordo di cessate il fuoco.

Blinken è arrivato in Israele domenica prima di quello che i mediatori hanno descritto come un tentativo finale di raggiungere un accordo che si terrà al Cairo questa settimana. Lunedì incontrerà gli alti funzionari israeliani prima di recarsi in Egitto martedì.

Alla fine della scorsa settimana, i tre paesi che mediavano il proposto cessate il fuoco hanno annunciato progressi su un accordo in base al quale Israele avrebbe fermato la maggior parte delle operazioni militari a Gaza e avrebbe rilasciato un certo numero di prigionieri palestinesi in cambio del rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas.

Un alto funzionario che accompagna Blinken nel suo viaggio ha affermato che il suo arrivo nella regione avviene in un “momento critico” nei colloqui per il cessate il fuoco e che il ministro farà pressioni su tutte le parti sull’importanza di concluderli rapidamente per porre fine alle sofferenze dei civili a Gaza. e impedire che il conflitto distrugga la regione. Il funzionario ha parlato in condizione di anonimato per rivedere i dettagli del viaggio di Blinken.

Poco prima dell’arrivo di Blinken a Tel Aviv, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato in una riunione di gabinetto che ci sono aree in cui Israele può essere flessibile e aree non specificate in cui non lo sarà. Ha detto: “Stiamo conducendo negoziati e non uno scenario in cui ci limitiamo a dare e dare”.

Oltre a Netanyahu, lunedì Blinken incontrerà il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant e il presidente Isaac Herzog.

Venerdì gli Stati Uniti, l’Egitto e il Qatar, mediatori nei negoziati, hanno annunciato che un accordo era vicino al raggiungimento dopo due giorni di colloqui a Doha, con i funzionari americani e israeliani che hanno espresso un cauto ottimismo. Ma Hamas ha mostrato resistenza a quelle che ha descritto come le nuove richieste presentate da Israele.

La proposta in evoluzione prevede un processo in tre fasi in cui Hamas rilascerebbe tutti gli ostaggi rapiti durante l’attacco del 7 ottobre, che ha scatenato La guerra più sanguinosa mai combattuta da Israele e palestinesiIn cambio, Israele ritirerà le sue forze da Gaza e rilascerà i prigionieri palestinesi.

I funzionari hanno affermato che gli Stati Uniti hanno presentato proposte per colmare tutti i divari rimanenti tra le posizioni di Israele e Hamas. Questa settimana sono attese risposte ufficiali al piano statunitense, che potrebbero portare alla dichiarazione di un cessate il fuoco a meno che i colloqui non falliscano, come è accaduto con molti precedenti sforzi per porre fine alla guerra durata dieci mesi.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è mostrato ottimista riguardo alla possibilità di raggiungere un accordo e venerdì ha dichiarato: “Siamo più vicini che mai”.

Biden ha detto ai giornalisti domenica in risposta ad una domanda sul cessate il fuoco: “Non ci arrenderemo ancora.

Al vicepresidente Kamala Harris, che sta conducendo una campagna in Pennsylvania, è stato chiesto se Netanyahu fosse pronto a raggiungere un accordo di cessate il fuoco.

Il candidato democratico alla presidenza ha dichiarato: “Non parlerò a nome suo, ma vi dirò che questi colloqui continuano e non ci arrenderemo e continueremo a lavorare molto seriamente a questo riguardo”. Ha aggiunto: “Dobbiamo raggiungere un cessate il fuoco e liberare questi ostaggi”.

I rinnovati sforzi per concludere un cessate il fuoco arrivano in un momento in cui il numero di morti palestinesi a Gaza ha superato i 40.000 dall’inizio della guerra, secondo il Ministero della Sanità palestinese, che non distingue tra morti civili e morti armate. Israele è entrato a Gaza dopo gli attacchi a sorpresa lanciati da Hamas all’interno di Israele il 7 ottobre, uccidendo circa 1.200 persone, la maggior parte delle quali civili.

Da allora, i timori di una rapida e pericolosa escalation verso altre parti della regione hanno oscillato tra flussi e riflussi. Questi timori sono aumentati di nuovo con l’Iran e i suoi delegati che minacciano di ritorsioni per l’uccisione di importanti leader di Hezbollah in Libano e del capo dell’ala politica di Hamas in Iran.

