Zelensky visita Kherson dopo il ritiro della Russia: aggiornamenti in tempo reale sulla guerra russo-ucraina

Il fumo si è alzato vicino al ponte Antonevsky gravemente danneggiato a Kherson mentre le forze russe e ucraine si sono scambiate il fuoco dell’artiglieria lunedì. a lui attribuito… Lynsey Addario per il New York Times

Kiev, Ucraina – Lunedì le forze ucraine e russe si sono scambiate il fuoco attraverso il vasto tratto del fiume Dnipro che ora le divide dopo La Russia si ritira dalla città meridionale di KhersonRimodellare il campo di battaglia con la vittoria dichiarata dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, “l’inizio della fine della guerra”.

Il Dnipro è diventato la nuova linea del fronte nell’Ucraina meridionale e i funzionari hanno avvertito del continuo pericolo dei combattimenti in aree che hanno già sopportato mesi di occupazione russa.

Nel pomeriggio, il fuoco dell’artiglieria è scoppiato nel distretto meridionale della città vicino al distrutto ponte Antonevsky sul fiume Dnipro, suscitando timori che l’esercito russo si sarebbe vendicato per la perdita della città bombardando dalle sue nuove posizioni sulla sponda orientale.

I proiettili di mortaio sono atterrati vicino al ponte, provocando l’aumento del fumo. Vicino alla sponda del fiume, gli spari in arrivo risuonavano con minuti fragorosi e metallici. Non è stato immediatamente possibile valutare cosa fosse rimasto ferito.

Il capo dell’amministrazione militare regionale di Kherson, Yaroslav Yanushevich, ha esortato le decine di migliaia di residenti rimasti in città a evacuare mentre le forze ucraine lavoravano per ripulire le mine antiuomo, dare la caccia ai soldati russi rimasti indietro e ripristinare i servizi di base.

Le mine sono un grande pericolo. Janusevich ha detto che quattro persone, tra cui un bambino di 11 anni, sono state uccise quando una famiglia che guidava nel villaggio di Novoraisk, fuori città, ha investito una mina. Un altro minatore ha ferito sei ferrovieri che stavano cercando di ripristinare il servizio dopo che le ferrovie sono state danneggiate. Ci sono stati almeno altri quattro bambini feriti dalle mine in tutta l’area, Funzionari ucraini hanno detto in dichiarazioni.

Le morti hanno evidenziato le minacce che rimangono sul terreno, anche se il signor Zelensky ha fatto una visita a sorpresa a Kherson, un segno tangibile del morale alto in Ucraina.

“Noi, passo dopo passo, stiamo arrivando in tutto il nostro paese”, ha detto il signor Zelensky in una breve apparizione lunedì nella piazza principale della città, dove hanno festeggiato centinaia di residenti esultanti.

Le forze russe hanno continuato a sparare attraverso il fiume su città e villaggi che le forze ucraine avevano riconquistato, secondo il comando meridionale dell’esercito ucraino. I militari hanno detto che due missili russi hanno colpito la città di Preslav, a nord di una diga vitale. Non si è subito saputo se ci fossero stati feriti.

Il vice primo ministro ucraino Irina Vereshuk ha affermato che il governo ucraino sta predisponendo percorsi di evacuazione verso le città di Mykolaiv e Kryvyi Rih. “Non avremo il tempo di ripristinare sufficienti forniture di energia per riscaldare le case in cui vivono bambini, malati e persone con difficoltà a muoversi”, ha affermato. Non sarà uno sgombero di massa. Riguarderà i malati, gli anziani e coloro che sono lasciati senza le cure dei loro parenti”.

I residenti della sponda orientale del Dnipro hanno descritto l’ambiente sempre più oppressivo mentre i soldati russi si riversavano nell’area.

“I passeggeri rubano la gente del posto e scambiano cose con samogon”, o vodka fatta in casa, ha detto un residente, Tatiana, che ha comunicato tramite un’app di messaggistica sicura da Oleshky, una città dall’altra parte del fiume rispetto a Kherson. “Poi si ubriacano e diventano più aggressivi. Abbiamo molta paura qui”. Ha chiesto che il suo cognome fosse nascosto per motivi di sicurezza.

Altri residenti della East Bank hanno fornito resoconti simili di caos e disordine.

Ivan, 45 anni, ha scritto in un sms: “I russi vanno in giro, identificano le case vuote e si stabiliscono lì”. Vive a Skadovsk, a sud di Kherson, e ha chiesto che il suo cognome non fosse usato, temendo per la sua incolumità. “Stiamo cercando di comunicare con i proprietari e fare in modo che una persona del posto rimanga dove si trovano. In modo che non venga abbandonato e i russi non lo prendano”.

Durante il fine settimana, l’esercito ucraino ha cercato di prendere di mira le forze russe mentre tentavano di riorganizzarsi dopo il loro ritiro da Kherson. L’aviazione ucraina ha lanciato attacchi sulla sponda orientale del fiume, dove l’esercito ucraino ha dichiarato di aver sparato contro 33 postazioni russe.

Andrew E. Kramer E il Anna Lukinova Contribuire alla redazione dei rapporti.