7 cose che abbiamo imparato da Pokémon Scarlet e Violet Leaks

Sono convinto che non ci sia forza nell’universo che si muova più velocemente di Pokemon abbandoni. Mentre entriamo nella settimana di rilascio per pokemon scarlatto E il ViolaColoro che sono riusciti a ottenere una copia anticipata del gioco stanno pubblicando schermate e informazioni sul gioco sui social media.

L’intero pokedex è fuori

Anche se non abbiamo tutti gli oggetti animati all’interno del gioco, abbandoni Afferma di aver pubblicato il suo intero Pokédex su Twitter. Fai attenzione, però: ci sono molti Pokemon falsi in giro, quindi scatta ogni foto con cautela.

Pokémon Paradosso

Nintendo ha precedentemente rivelato le Great Tusk e Iron Treads in un trailer. L’editore ha spiegato la scorsa settimana che questi misteriosi Pokemon sono creature rare provenienti da regioni inesplorate di Baldia. Questi leaker hanno chiamatoPokémon Paradosso,” E io ho sottolineato Alcuni sembrano preistorici mentre altri sembrano più futuristici. Ma questa non è solo una differenza estetica. Se le fughe di notizie sono affidabili, Pokémon Paradosso è diverso scrivere oggetti E il Capacità rispetto alle loro controparti normali. Ci sono buone notizie per i cacciatori brillanti: questi Pokemon speciali possono esserlo affrontato Nel deserto nelle loro forme splendenti come gli altri mostri là fuori.

Il gruppo dei Pokémon Paradosso include Donphan, Volcarona, Amoonguss, Jigglypuff, Misdreveus, Magneton, Salamence, Gardevoir, Hariyama, Delibird, Hydreigon e Tyranitar.

Bisharp sarà un grande battitore nella competizione

Il panorama competitivo vibra nei suoi panni. La prossima generazione includerà nuovi sviluppi del vecchio gioco Pokémon, che hanno implicazioni terrificanti per il gameplay. Il nuovo sviluppo di Bisharp significa che ora può Modo effettivo Usa Eviolite, un ingrediente riservato che migliora notevolmente le capacità offensive di un Pokémon non completamente sviluppato. fan essere roccia Nel suo nuovo posto nel meta, dove Bisharp era già alquanto competitiva. RIP per chiunque stia ancora pensando di eseguire Gengar. Stai al sicuro lì.

Il Trio Leggendario è la Quadrupla Leggendaria

Questa non è la prima volta che Pokémon ha quattro sottoleggende. Questo onore va ai Cavalieri del Distretto di Unima. Ma è ancora abbastanza insolito da giustificare urlare. Come affermano i Lakers quattro di loro Sperimenteranno un attacco speciale che dimezza la salute del loro avversario (come un Super Fang o Nature’s Madness).

Nessuno dei nomi sembra essere ancora trapelato, ma non ho fretta di conoscerli. Questi sono alcuni dei peggiori design che ho visto dai tempi delle Ultracreature, quindi probabilmente finirò per eliminarli dall’impegno narrativo e poi inscatolirli.

Puoi portare i Pokémon Hisuian a Paldea

Sembra che tu possa usare Pokémon Home per il trasporto Pokemon Leggende: Arceus Esclusivo per la tua nuova avventura. Il tuo Zoroark bianco sarà visto Così Bravo in questo gioco senza il corpo di un asino.

Pokemon ora sta volando sulla Terra

come per uno di spicco carminio E il Viola Trapelato, il Pokemon volante non si libra più goffamente in battaglia. Se non stanno sulla terra come l’acqua, rimarranno sulla terra.

Non puoi ricaricare per i principianti brillanti

Questo è uno dei leak che non ha una verifica video, ma è molto importante lasciarlo fuori dall’elenco. scarpe Hai cinguettare Che non puoi ottenere Pokemon brillanti quando scegli un principiante. Probabilmente erano bloccati per impedire ai fan dedicati di ricaricare il gioco fino a quando non ne hanno ottenuto uno. Invece di accendere e spegnere il tuo interruttore, dovrai farlo nel modo “legittimo”, allevando centinaia di uova fino a quando l’RNG non deciderà a tuo favore. Uhm, forse questo ha delle spiacevoli implicazioni etiche?

pokemon scarlatto E il Viola Uscirà il 18 novembre.