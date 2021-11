Cam Newton, Christian McCaffrey guidano i Panthers piuttosto che i Cardinals senza Kyler Murray

Getty Images

Matt Rule Cliff contiene il numero di Kingsbury. I due si sono incontrati nel 2018 e Rule Baylor Pierce ha sconfitto i Texas Tech Red Raiders di Kingsbury 35-24. Kingsbury è stato licenziato il giorno successivo.

Carolina ha battuto i Cardinals 41-21 nella quarta partita di Rule contro i Panthers nel 2020.

Domenica è stato un colpo ancora più grande, con i Panthers in vantaggio 23-0 all’intervallo e vincenti 34-10.

Nella sua seconda partita contro Carolina al suo debutto con i Panthers, Cam Newton Corre a 2-Yard Touch Down nella sua prima partita e lancia un 2-Yard Touch Down Pass Robbie Anderson Nella sua seconda commedia. Finì 3-per-48 yard e un touchdown e corse per 14 yard e fece un touchdown in tre portate.

Christian McCaffrey Ha giocato la quinta partita della stagione. Ha corso 95 yarde in 13 carrozze e ricevuto 10 passaggi per 66 yarde. Aveva quasi tante yard quante i Cardinals che finirono con 169.

BJ Walker, Chi ha iniziato a sostituire gli infortunati Sam Dornold, 22 a 29 167 yarde e un’intercettazione.

McCoy d’oro Iniziato alle Kyler Murray Per la seconda settimana consecutiva ha subito un infortunio alla caviglia nel primo quarto. McCoy è uscito con un infortunio al petto dopo una bici da calzino nel secondo tempo Shock Thompson, Il gioco è sfuggito di mano.

McCoy sbagliò un inciampo e lanciò un intercetto e terminò 11-20 per 107 yard. Christian Kirk Ricevitore capo per cardinali illesi Diandre Hopkins, Kirk prese sette catture per 58 yarde.