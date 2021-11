I mercati delle materie prime sono ora in fiamme

Un alto funzionario Boeing Sottolinea l’importanza del carico nell’industria aerospaziale ora, quasi due anni dopo che l’epidemia del virus corona ha interrotto i viaggi. “I mercati delle navi da carico sono in fiamme in questo momento. È lì che vediamo una vera crescita”, ha detto Stan Deal, vicepresidente amministratore di Boeing, a Dan Murphy della CNBC al Dubai Air Show domenica. La società ha annunciato l’intenzione di aggiungere tre tasse alternative al suo 737-800BCF in Nord America ed Europa. Saranno strutture per la conversione di aeromobili e saranno situate presso KF Aerospace e Londra Gatwick, in Canada. L’accordo arriva un giorno dopo che Boeing ha dichiarato di essere in trattative avanzate per vendere A Versione di inventario del suo futuro aereo di linea 777X. Ihsan Maunir, vicepresidente senior delle vendite e del marketing di Boeing, ha dichiarato sabato a Reuters che “questa è una discussione molto avanzata con molti clienti”. “Il [777X freighter] Il design è buono dal punto di vista della posizione e delle esigenze.”

Lunedì 10 maggio 2021, all’aeroporto Charles de Gaulle di Royce, in Francia, un lavoratore controlla il carico di un aereo passeggeri Boeing Co 777-300ER operato da Air France-KLM prima di partire per Los Angeles, USA. Nathan Lane | Bloomberg | Getty Images

Prima dell’epidemia, una quantità significativa di merci veniva trasportata nello stomaco degli aerei passeggeri. Ma dopo che quegli aerei sono atterrati a causa delle restrizioni di viaggio, l’industria si è invece concentrata su aerei cargo dedicati. Nel bel mezzo dell’epidemia molte compagnie aeree hanno registrato forti volumi di carico. In effetti, le ultime entrate semestrali di Emirates Airlines hanno registrato un aumento del 39% del volume delle scorte, portandolo a quasi il 2019. READ Tesla Motors, Inc. (NASDAQ: TSLA), Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) - Il CEO di Tesla, Elon Musk, propone di vendere una quota del 10% della sua azienda, invitando i suoi follower su Twitter a decidere.

Più in dettaglio, il Sunday Deal ha aggiunto che Boeing prevede più ordini entro la fine dell’anno. “Finora abbiamo avuto un buon anno. Abbiamo registrato 309 nuovi ordini netti quest’anno, per un totale di 720. Questo è un buon inizio. E queste discussioni continuano a questo air show. Non è finita, ci aspettiamo di più . Ordini entro la fine dell’anno. Andrà bene entro il 2022. ‘, ha detto. Boeing aveva registrato oltre 700 ordini Per gli anni dal 2014 al 2018.

Scelte delle azioni e tendenze di investimento da CNBC Pro: