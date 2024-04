Taylor Swift approva la cover di “All Too Well” di Ryan Gosling ed Emily Blunt su “SNL”: “Questo monologo è tutto”

Ashok Kumar/TAS24/Getty Images/Will Heath/NBC

Taylor Swift elogia Ryan Gosling Sabato sera in diretta Un monologo con Emily Blunt che si unisce a lui per cantare una cover di “All Too Well”.

Gosling ha ospitato lo sketch show notturno della NBC sabato 13 aprile e ha tentato di rompere con il suo personaggio, Ken. Barbie. Per esprimere i suoi sentimenti, ha interpretato la canzone di Swift “All Too Well”, ricordando le sue esperienze interpretando il personaggio nel film diretto da Greta Gerwig.

“Vanno tutti bene (versione di Ryan ed Emily)!!!” Swift ha condiviso la performance di Gosling e Blunt su Instagram SNL. “Mi sono sorpreso a cantare questa versione per caso. Questo monologo è tutto”.

Taylor Swift commenta la cover di “All Too Well” di Ryan Gosling su “SNL” Instagram @taylorswift

” All Too Well ” è una canzone che Swift ha scritto insieme a Liz Rose per il suo quarto album in studio. RossoPubblicato nel 2012. Swift ha ri-registrato la canzone e l'ha aggiunta alla pubblicazione Rosso (versione di Taylor) Nel 2021, la cantante ha incluso anche una “versione di 10 minuti” della canzone, accompagnata da un cortometraggio diretto da Swift, con Sadie Singh e Dylan O'Brien.

Nella versione di Gosling e Blunt SNLGli attori cercano di sfondare i loro personaggi cinematografici Barbie E Oppenheimer.

“Ma non riesco a lasciare andare Ken, perché siamo tornati nel 2023 ed è l'estate 'Barbenheimer', e siamo solo io e te, a bere birra e senza peli sul corpo. Ora è il momento di salutarci, Ken, ” alcune righe cantate da Gosling e Blunt.

La coppia agisce insieme Il ragazzo dell'autunnoE cantare una canzone degli Swift è un cenno al loro nuovo film, e il personaggio di Gosling crolla con la musica dell'artista.

Guarda l'intero Gosling SNL Monologo nel video qui sotto.