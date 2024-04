Il vescovo di Sydney aggiorna dopo l'accoltellamento in chiesa

Un vescovo è stato aggredito e accoltellato durante una funzione religiosa a Sydney, in Australia.

Il vescovo Mar Mary Emmanuel stava celebrando una messa presso la Chiesa di Cristo Buon Pastore, trasmessa anche in streaming online. Guarda videoclip grafici Newsweek Viene condiviso online e mostra Emmanuel mentre viene attaccato all'altare.

Le autorità di Sydney hanno affermato che un uomo è stato arrestato e che non ci sono stati morti tra i feriti nell'attacco.

Le forze di polizia del Nuovo Galles del Sud hanno dichiarato in un comunicato: “Un'operazione di polizia è in corso a Wakeley a seguito delle segnalazioni di un accoltellamento. Gli agenti assegnati al comando dell'area di polizia di Fairfield City hanno visitato un luogo in Welcome Street, Wakeley, in seguito alle segnalazioni di un certo numero di persone che venivano accoltellato.” Gli agenti hanno arrestato un uomo che aiutava la polizia nelle indagini.

“I feriti non sono in pericolo di vita e sono curati dai paramedici del NSW. Ulteriori informazioni saranno fornite non appena saranno disponibili.”

Un'operazione di polizia è in corso a Wakili, dopo la notizia di un accoltellamento. Gli agenti assegnati al comando del distretto di polizia di Fairfield City si sono recati in un luogo in Welcome Street, Wakeley, dopo la segnalazione di un numero di persone accoltellate. Le forze di sicurezza hanno arrestato un uomo che stava aiutando… -Forze di polizia del NSW (@nswpolice) 15 aprile 2024

L'attacco arriva pochi giorni dopo che Sydney è stata colpita da un accoltellamento di massa che ha ucciso sei persone in un centro commerciale.

La polizia ha detto che Joe Cauchi (40 anni) è stato l'aggressore che ha ucciso cinque donne e una guardia di sicurezza. La polizia gli ha sparato uccidendolo sul posto. Oggi, gli agenti hanno detto che era “chiaro” che Cauchi prendeva di mira le donne durante la sua furia.

Non vi è alcuna indicazione al momento che i due eventi siano collegati.

Negli ultimi anni gli attacchi pubblici violenti sono stati relativamente rari in Australia, tuttavia nel 2023 sono state introdotte nuove leggi volte a contrastare i crimini con coltelli.

Il leader preso di mira lunedì, il vescovo Emmanuel, aveva già fatto notizia in Australia quando aveva descritto le misure di blocco del coronavirus come “schiavitù di massa” che trattava i cittadini “come animali”.

Durante una messa del 2021 nella chiesa di Wakley, trasmessa anche in streaming online, il vescovo ha affermato che il sistema immunitario è stato progettato da Dio in modo che le persone non abbiano bisogno di essere curate con vaccinazioni.

Newsweek/Getty



Questa è una notizia dell'ultima ora e verrà aggiornata.