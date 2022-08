L’immagine del mondo da “telescopio spaziale” è in realtà Korizo

Un fisico ha entusiasmato i fan di Twitter questa settimana con una nuova splendida foto dal James Webb Space Telescope, poi ha sorpreso tutti ammettendo che si trattava solo di una fetta di delizioso chorizo.

Lo scienziato Etienne Klein, direttore del Comitato francese per le energie alternative e l’energia atomica, ha condiviso Telescopio spaziale James Webb (JWST) Foto del 31 luglio. L’immagine mostra un oggetto circolare rosso-arancio su sfondo nero che sembra essere una vista di una stella.

“immagine Prossima Centauri, stella più vicina a il Sole, situato a 4,2 anni luce da noi. Tratto da JWST, “Klein ha scritto su Twitter (Si apre in una nuova scheda)Secondo Google Translate. “Questo livello di dettaglio… un nuovo mondo si sta rivelando giorno dopo giorno.”

La foto di Klein è diventata virale, raccogliendo 19.000 Mi piace e più di 3.000 retweet, spingendo lo scienziato a spiegare che la foto non proveniva dal famoso James Webb Space Telescope, che Sono state rilasciate le prime immagini scientifiche dalla NASA a luglio. Invece, era una fetta di salsiccia chorizo ​​spagnola.

“Beh, quando è l’ora dell’aperitivo, sembra che i miei pregiudizi cognitivi abbiano una giornata campale…” aggiunse Klein Tweet successivo (Si apre in una nuova scheda). Secondo contemporaneo cosmologiaNon c’è nessuna creatura appartenente alla salumeria spagnola da nessuna parte tranne che sulla Terra. “

I tweet di Klein sembrano aver suscitato alcuni commenti arrabbiati da parte dei fan di JWST, spingendo il mondo a chiarire che doveva essere divertente.

“Alla luce di alcuni commenti, mi sento in dovere di spiegare che questo tweet che mostra un presunto scatto di Proxima Centauri era una forma di divertimento”. lui è Ha scritto (Si apre in una nuova scheda). Impariamo a diffidare delle argomentazioni dell’autorità tanto quanto della retorica spontanea di certe immagini.

Non sorprende che la presunta foto di JWST di Klein abbia ottenuto un pubblico così ampio. A luglio, la NASA ha rilasciato le prime immagini scientifiche dal nuovo Space Observatory – il telescopio spaziale più grande e potente che l’umanità abbia mai costruito – e da allora sono emerse nuove immagini.

La NASA ha lanciato un JWST da 10 miliardi di dollari nel dicembre 2021 in missione per vedere le prime stelle e galassie nel nostro universo. Finora sono state rivelate le foto di JWST supernova improvvisaE il La stella più lontana che abbiamo mai visto (chiamato Earendel), a Splendida vista della galassia della ruota di Kartwellun Incredibile galassia fantasma e il La visione più profonda dell’universo che abbiamo mai visto.

