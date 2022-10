Lo studio afferma che l’asteroide che ha ucciso i dinosauri ha anche causato uno tsunami globale

Fu creato anche l’asteroide che pose fine all’era dei dinosauri sessantasei milioni di anni fa”.enorme tsunami“le cui onde sono cresciute di oltre un miglio, secondo un nuovo studio.

Gli scienziati hanno ricreato l’effetto Chicxulub, un asteroide largo nove miglia che non solo ha spazzato via i dinosauri ma anche la maggior parte delle specie e delle piante della Terra. Lo studio, pubblicato su AGU Advances, ha determinato gli effetti di tsunami e inondazioni globali.

I ricercatori sperano che il loro lavoro possa essere utilizzato per fornire informazioni sulla geologia di un fiume periodo cretaceo.

“Questo tsunami è stato abbastanza potente da disturbare ed erodere i sedimenti nei bacini oceanici dall’altra parte del mondo, lasciando un vuoto nelle registrazioni sedimentarie o una miscela di antichi sedimenti”, ha affermato Molly Ring, ricercatrice capo dello studio presso l’Università del Michigan. un permesso.

Gli scienziati affermano che la nuova specie di dinosauro è la più grande in Australia

I ricercatori hanno simulato il massiccio tsunami utilizzando un programma per computer 3D chiamato Hydraulic Code, che ha modellato i primi 10 minuti dell’evento, inclusa la formazione del cratere, l’inizio dello tsunami e l’impatto.

Le simulazioni del team hanno mostrato che lo tsunami si è diffuso dal Golfo del Messico e nell’Oceano Atlantico settentrionale uno dopo l’impatto. Quattro ore dopo, le onde si sono spostate attraverso la rotta marittima centroamericana verso l’Oceano Pacifico. 4 quarantotto ore dopo L’asteroide Chicxulub Schiantato al suolo, sono arrivate le onde dello tsunamiCosì tutte le coste del mondo.

Fossile di dinosauro di 103 milioni di anni trovato in Oregon

L’asteroide pesava circa 2 quadrilioni di libbre, aveva un diametro di 8,7 miglia e una densità di circa 165 libbre per piede cubo.

“A seconda dell’ingegneria costiera e delle onde avanzate, la maggior parte delle aree costiere sarà sommersa ed erosa in una certa misura”, hanno affermato gli autori dello studio in una nota. “Qualsiasi tsunami storicamente documentato impallidisce in confronto a un tale impatto globale”.

Si ritiene che l’altezza delle onde dello tsunami sarebbe aumentata quando avrebbero raggiunto le acque basse, a velocità di oltre 20 centimetri al secondo.