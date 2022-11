Melanie Martin, la fidanzata di Aaron Carter, è stata molestata dai fan dalla sua morte

Fonti collegate a Melanie dicono a TMZ… Dalla morte di Aaron, andare online è stato un incubo per Melanie poiché riceve molti messaggi di odio dai sostenitori della cantante.

Le nostre fonti dicono che le persone si stavano presentando a casa di Aaron a Lancaster, in California, dove è stato trovato morto in una vasca da bagno. Ci viene detto che vengono alla proprietà e vanno dritti alle finestre della casa o ai veicoli per guardare dentro, e questo fa impazzire Melanie.