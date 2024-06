Mike Tyson (ulcera) è stato costretto a rinviare il suo incontro contro Jack Paul

L’incontro di boxe tra Jack Paul e Mike Tyson è previsto per il 20 luglio Rinviato.

Tyson ha sviluppato un problema di salute durante un volo da Los Angeles a Miami che ha richiesto cure mediche domenica. Inizialmente, non sembrava che ciò avrebbe influenzato la lotta, ma le cose sono cambiate dopo l’ultima visita medica di Tyson.

“Durante un consulto con esperti medici giovedì in merito alla sua ultima riacutizzazione dell’ulcera, Mike Tyson dovrà fare almeno un allenamento leggero per le prossime settimane e poi tornare all’allenamento completo senza alcuna limitazione”, si legge in una dichiarazione ufficiale. . .

Scelti dall’editore

1 è correlato

Si prevede che una nuova data per l’incontro sarà annunciata il 7 giugno, con l’AT&T Stadium di Arlington, in Texas, come sede preferita.

“Vorrei ringraziare i miei fan in tutto il mondo per il loro supporto e comprensione durante questo periodo. Sfortunatamente, a causa dell’epidemia di ulcera, il mio medico mi ha consigliato di allentare il mio allenamento per alcune settimane per riposarmi e recuperare, “, ha detto Tyson. Per rapporto. “Il mio corpo è nel complesso più in forma rispetto agli anni ’90 e presto tornerò al mio programma di allenamento completo. Jack Paul, potrebbe averti fatto guadagnare un po’ di tempo, ma alla fine sarai comunque eliminato e eliminato Apprezzo la pazienza di tutti nel pugilato e non vedo l’ora di assistere a una performance indimenticabile entro la fine dell’anno.

Tyson vs. Paul è stato sanzionato come un incontro professionale programmato per otto round da due minuti e l’incontro dei pesi massimi è stato disputato con guanti da 14 once. Tyson, 57 anni, non vince un incontro di boxe professionistico dal 2003, ma se riesce a battere Paul, YouTuber diventato pugile, ha una possibilità. Se saliranno sul ring, l’incontro entrerà nella storia della boxe professionistica 58 il 30 giugno e Paul il 27.

La lotta doveva essere trasmessa in diretta su Netflix.

“Appoggio pienamente il rinvio dell’evento, quindi Mike Tyson non avrà motivo di venire la sera del combattimento”, ha detto Paul in una nota. “I miei fan sanno che non voglio affrontare Iron Mike se non al meglio, ma non commettere errori: se sale sul ring con me, il mio W vs. Tyson sarà uno di quelli con un finale elettrizzante per secoli, e io Darò il meglio di me per questo incontro irripetibile, lo prometto.”