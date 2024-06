I dati di tutti i dipendenti Santander e di milioni di clienti sono stati violati

La banca, che impiega 200.000 persone in tutto il mondo, di cui circa 20.000 nel Regno Unito, ha confermato che i dati erano stati rubati.

Santander si è scusato per quella che ha definito essere “la comprensibile preoccupazione che ciò causerà”, aggiungendo che “stava contattando in modo proattivo i clienti e i dipendenti direttamente interessati”.

“A seguito dell’indagine, abbiamo ora confermato che è stato avuto accesso ad alcune informazioni relative ai clienti di Santander Cile, Spagna e Uruguay, nonché a tutti gli attuali dipendenti e ad alcuni ex dipendenti del gruppo”, ha affermato in una nota. Una dichiarazione pubblicata all’inizio di questo mese .

Ha affermato che i suoi sistemi bancari non sono stati colpiti, quindi i clienti potrebbero continuare a effettuare transazioni “in sicurezza”.

In un post su un forum di hacking, scoperto per la prima volta dai ricercatori di Dark Web Informer, il gruppo che si fa chiamare ShinyHunters ha pubblicato un annuncio in cui affermava di avere dati tra cui…