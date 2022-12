Note trapelate dai funzionari sanitari cinesi stimano 250 milioni di infezioni da Covid-19 a dicembre: rapporti

Hong Kong

Quasi 250 milioni di persone in Cina Potresti aver contratto il Covid-19 nei primi 20 giorni di dicembre, secondo una stima interna dei massimi funzionari sanitari del paese, secondo Bloomberg News e il Financial Times venerdì.

Se corretta, la stima – che la CNN non può confermare in modo indipendente – rappresenterebbe circa il 18% degli 1,4 miliardi di cinesi e rappresenterebbe il più grande focolaio globale di Covid-19 fino ad oggi.

I dati citati sono stati presentati mercoledì durante una riunione interna della Commissione sanitaria nazionale cinese (NHC), secondo i media, che hanno citato fonti a conoscenza della questione o coinvolte nelle discussioni. Il riassunto dell’NHC della riunione di mercoledì afferma che ha approfondito il trattamento dei pazienti colpiti dal nuovo focolaio.

Venerdì, una copia di quelle che si presume fossero le note della riunione dell’NHC è stata fatta circolare sui social media cinesi e vista dalla CNN; Il documento non è stato verificato e NHC non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Il Financial Times e Bloomberg hanno entrambi esposto in dettaglio le discussioni delle autorità su come affrontare l’epidemia.

Tra le stime citate in entrambi i rapporti, solo martedì in tutta la Cina sono stati rilevati 37 milioni di nuovi casi di Covid-19. Ciò contrasta nettamente con la cifra ufficiale di 3.049 nuove infezioni segnalate quel giorno.

È stato Sun Yang – vicedirettore del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie – a fornire i dati ai funzionari durante il briefing chiuso, ha affermato il Financial Times, citando due persone che hanno familiarità con la questione.

Sun ha affermato che la prevalenza di Covid in Cina è ancora in aumento e ha stimato che più della metà della popolazione a Pechino e nel Sichuan fosse già stata infettata, secondo il Financial Times.

Queste stime arrivano sulla scia della decisione della Cina all’inizio dello scorso dicembre di smantellare bruscamente la sua rigida politica contro la diffusione del virus Covid, in atto da quasi tre anni.

I numeri sono in netto contrasto con i dati pubblici del NHC, che ha riportato solo 62.592 casi sintomatici di Covid nei primi venti giorni di dicembre.

Non è chiaro come l’NHC sia arrivato alle stime citate da Bloomberg e dal Financial Times.La Cina non conta più ufficialmente il numero totale di infezioni, dopo che le autorità hanno chiuso la sua rete nazionale di cabine per i test PCR e hanno detto che avrebbe smesso di raccogliere dati sui casi asintomatici .

Le persone in Cina ora usano anche test antigenici rapidi per rilevare l’infezione e non hanno l’obbligo di segnalare risultati positivi.

Ufficialmente, la Cina ha riportato solo otto morti per Covid questo mese, un numero incredibilmente basso data la rapida diffusione del virus e i tassi di vaccinazione relativamente bassi tra la sua popolazione anziana.

Solo il 42,3% delle persone di età pari o superiore a 80 anni in Cina ha ricevuto una terza dose del vaccino, secondo un calcolo della CNN sui nuovi numeri rilasciato dall’NHC il 14 dicembre.

Confronto crescenti sospetti Sottovalutando le morti per Covid, il governo cinese ha difeso l’accuratezza del suo conteggio ufficiale rivelando un aggiornamento del suo metodo per contare le morti per il virus.

Secondo le recenti linee guida dell’NHC, solo i decessi dovuti a polmonite e insufficienza respiratoria dopo l’infezione con il virus sono classificati come decessi per COVID, ha dichiarato martedì Wang Guiqiang, capo medico per le malattie infettive, in una conferenza stampa.

I verbali della riunione a porte chiuse del comitato mercoledì non hanno fatto menzione delle discussioni sul numero di persone che potrebbero essere morte in Cina, secondo i rapporti e il documento visto dalla CNN.

I numeri sembrano ragionevoli, ma non ho altre fonti di dati da confrontare [them] Con. Se i numeri di infezione stimati citati qui sono accurati, ciò significa che il picco a livello nazionale si verificherà entro la prossima settimana, ha detto alla CNN Ben Cowling, professore di epidemiologia presso l’Università di Hong Kong, in una dichiarazione inviata via e-mail, quando gli è stato chiesto delle presunte stime dell’NHC . .