Oggi ho imparato che puoi identificare piante e fiori usando la fotocamera del tuo iPhone

A volte, anche come giornalista tecnico, puoi scoprire quanto velocemente la tecnologia migliora. Esempio: ho appena scoperto oggi che il mio iPhone offre una funzionalità che desideravo da tempo: la capacità di identificare piante e fiori da una foto.

È vero che varie applicazioni di terze parti forniscono questa funzionalità da molti anni, ma l’ultima volta che le ho provate sono rimasto deluso dalla loro velocità e precisione. E, sì, Google Lens e ha Scansione istantaneaMa sbloccare un’app che non utilizzo è sempre meno conveniente.

Ma, dal lancio di iOS 15 lo scorso settembre, Apple ha fornito la propria versione di questa funzione di ricerca visiva. Questo è chiamato Guarda in altoE questo è molto buono.

Funziona in modo molto semplice. Apri una foto o uno screenshot nell’app Foto e vedi l’icona blu “i” in basso. Se è presente un piccolo anello luminoso intorno, iOS ha rilevato qualcosa nella foto che può essere identificato utilizzando l’apprendimento automatico. Tocca l’icona e quindi fai clic su “Visualizza” cercherà di ottenere alcune informazioni utili.

Funziona non solo per piante e fiori, ma anche per simboli, arte, animali domestici e “altri oggetti”. Certo, non è perfetto, ma mi ha sorpreso molte volte più di quanto mi abbia ingannato. Ecco altri esempi dal mio rullino fotografico:

Sebbene Apple abbia annunciato questa funzionalità al WWDC lo scorso anno, non ne ha specificato la disponibilità. (L’ho trovato tramite un link nella mia newsletter tecnica preferita, L’Eccedenza.) La pagina di supporto ufficiale per Visual Lookup fornisce anche messaggi misti, dicendoti “Solo America” ​​in un posto ed elencando altre aree compatibili. Un’altra pagina.

Guarda in alto C’è La sua presenza è ancora bassa, ma l’accesso si è ampliato da quando è stato lanciato. È ora disponibile in inglese negli Stati Uniti, Australia, Canada, Regno Unito, Singapore e Indonesia; In francese in Francia; In tedesco in tedesco; in italiano in italiano; E in spagnolo in Spagna, Messico e Stati Uniti.

Questa è un’ottima funzionalità, ma mi chiedo cos’altro possa fare la ricerca visiva. Immagina di scattare una foto della tua nuova pianta d’appartamento, ad esempio, semplicemente ridendo “Vuoi impostare dei promemoria per il tavolo per l’irrigazione?” – Oppure, se stai filmando un luogo importante durante le vacanze, sorridi per cercare su Internet gli orari di apertura e dove acquistare i biglietti.

L’ho imparato molto tempo fa Non ha senso fidarsi di Sri Fare qualcosa di molto avanzato. Ma queste sono caratteristiche che potremmo ottenere nei futuri visori AR o VR. Se Apple introduce questo tipo di funzionalità, speriamo che farà una grande differenza.