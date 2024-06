Opinioni sulla Copa America: come l’USMNT può raggiungere la fase a eliminazione diretta

La nazionale maschile degli Stati Uniti ha creato un disastro perdendo 2-1 contro Panama giovedì sera ad Atlanta. Attualmente al secondo posto nel girone C della Copa America, e tecnicamente ancora padrone del proprio destino, ha bisogno di una vittoria sull’Uruguay e di un po’ di aiuto dalla base. Bolivia contro Panama.

Ecco uno sguardo a come l’America avanzerà agli ottavi.

Gli Stati Uniti avanzeranno se faranno meglio contro l’Uruguay di quanto ha fatto Panama contro la Bolivia. Ciò può manifestarsi in alcuni modi.

Scelti dall’editore 2 è correlato

• L’America vinse annettendo Panama.

• L’America vince o si unisce quando Panama perde.

Se USA e Panama pareggiassero lo stesso risultato nelle rispettive partite, la differenza reti dipenderebbe. Attualmente l’USMNT ha un vantaggio di due gol, da più-1 a meno-1.

• In caso di parità tra USA e Panama, gli USA avanzeranno in base alla migliore differenza reti.

• Se vincono sia gli Stati Uniti che Panama, tre squadre avranno sei punti e verrà conteggiata la differenza reti. Gli Stati Uniti devono garantire che il margine di vittoria sia tale che Panama non faccia la differenza.

• Gli USA vincono solo se batte l’Uruguay La Celeste Con quattro gol. Niente di meno e l’Uruguay sarebbe in vantaggio sugli americani nello spareggio per differenza reti.

• Panama deve avere due gol di vantaggio sull’USMNT per vincere. Se entrambe le squadre si ritrovano con una differenza reti, il successivo spareggio saranno i gol segnati, seguiti dallo scontro diretto tra le tre squadre.

• Se USA e Panama perdono entrambe, gli USA devono evitare di perdere con tre gol di scarto contro Panama. Se Panama si portasse in vantaggio di due gol, le due squadre potrebbero ritrovarsi anche con la differenza reti. Anche la Bolivia entrerà nell’equazione poiché tre squadre sono a tre punti.

In caso di parità di punti, differenza reti e gol segnati tra due o più squadre, lo spareggio verrà determinato come segue:

• Maggior numero di punti segnati nelle partite della fase a gironi tra le squadre in questione.

• Maggiore differenza reti nelle partite della fase a gironi tra le squadre in questione.

• Il maggior numero di gol segnati nelle partite della fase a gironi tra le squadre in questione.

Se le squadre sono ancora in parità, lo spareggio spetta a:

• Meno cartellini rossi.

• Meno cartellini gialli.

• Disegnando molto.