March Madness: Duke realizza una rimonta di 16 punti e stordisce il numero 2 dell'Ohio State per avanzare agli Sweet 16.

La testa di serie numero 7 Duke ha sconvolto la numero 2 dell'Ohio State nel secondo round del torneo NCAA domenica a Columbus, Ohio. (Foto di Ron Tshwane/NCAA Photos tramite Getty Images)

Ci sono voluti tre giorni, ma alla fine una delle teste di serie del torneo femminile è caduta.

Dopo essere stato sotto in doppia cifra nel primo tempo, il numero 7 Duke li ha sconfitti 75-63 avanzando agli Sweet 16 del 2018.

All'inizio, il gioco era tutto Ohio State. I Buckeyes hanno raddoppiato Duke nel primo quarto, portandosi in vantaggio per 20-10 e ad un certo punto erano avanti di 16 punti sui Blue Devils, che sono rimasti scioccanti per 11 minuti senza canestro nel primo tempo. Nonostante tutto, Duke ha tagliato il vantaggio dell'Ohio State sul 36-32 alla fine del primo tempo.

Duke era sul punto di uscire dall'intervallo e con 1:22 rimasto nel terzo quarto, ha fatto l'impensabile solo due quarti fa: i Blue Devils hanno preso il comando.

Quando un seme inferiore prende il sopravvento su un seme superiore, può esserci la pericolosa sensazione che il seme inferiore possa crollare da un momento all’altro. Ma i Blue Devils non sono mai sembrati come se stessero giocando sopra le loro teste, e Ohio State ha abbinato con sicurezza il tiro. A quattro minuti dalla fine, avevano un vantaggio di sei punti sull'Ohio State. Lo stato dell'Ohio non riusciva ad avere un attimo di respiro.

Duke aveva tre giocatori che segnavano in doppia cifra, ma il migliore era Reagan Richardson. Ha segnato 28 punti al tiro 11 su 18, ha recuperato tre volte e ha realizzato tutte e tre le triple tentate. Richardson ora ha 58 punti nelle prime due partite del torneo.

Era la seconda partita consecutiva in cui i Blue Devils rimontavano dal deficit dell'intervallo. Sotto di nove posizioni all'intervallo contro il Richmond, decimo in classifica, prima di vincere 72-61 al primo turno. Domenica lo hanno fatto di nuovo. Ma questa volta hanno cambiato la direzione dell’intera partita.

Negli Sweet 16, Duke affronterà il vincitore del numero 6 del Syracuse e del numero 3 dell'UConn, a partire dalle 18:00 ET di lunedì.