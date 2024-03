Truth Social di Donald Trump ha completato una fusione che potrebbe fruttargli più di 3 miliardi di dollari con l'avvicinarsi della scadenza delle obbligazioni

Donald Trump Venerdì mattina la società di social media Truth Social ha completato una fusione che potrebbe fruttare all’ex presidente più di 3 miliardi di dollari.

Collaboratori a Società di acquisizione del mondo digitale – Società di acquisizione per scopi speciali – Ha accettato di fondersi con Trump Media & Technology Group, che possiede Truth Social.

La società potrebbe iniziare ad essere quotata come società per azioni, con il simbolo azionario DJT sul Nasdaq, già dalla prossima settimana.

Le azioni di DWAC valgono attualmente circa $ 40 per azione.

Con Trump che possiede il 58,1% delle azioni ordinarie della società, l’ex presidente potrebbe guadagnare più di 3 miliardi di dollari dall’accordo a seconda di come verranno scambiate le azioni. Gli esperti affermano che rappresenta una valutazione straordinaria per una società di social media che si colloca al di sotto dei principali rivali come Facebook, X e TikTok.

Tuttavia, l’accordo attualmente include una clausola che impedisce a Trump di vendere o contrarre immediatamente prestiti basati sulle sue azioni, il che potrebbe limitare la capacità di Trump di utilizzare una manna come garanzia per le obbligazioni nella sua sentenza per frode civile da 464 milioni di dollari.

Lunedì Trump dovrà affrontare una scadenza per ottenere la garanzia finanziaria necessaria a coprire la sentenza, dopo che un giudice di New York a febbraio gli ha ordinato di pagare 464 milioni di dollari in danni per inadempienza e interessi prima della sentenza quando l'ex presidente e i suoi figli adulti sono stati ritenuti responsabili dell'uso di ” molteplici mezzi di comunicazione.” Atti di frode e false dichiarazioni”. Gonfiando il suo patrimonio netto Per ottenere condizioni di prestito più favorevoli.

Trump ha negato qualsiasi addebito e ha presentato ricorso contro la decisione in questo caso.

Un rappresentante di Trump Media Company & Technology Group non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento da parte di ABC News.