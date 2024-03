Christopher Posey, amico di Harry e Meghan, sostiene che la famiglia reale abbia “mentito” al pubblico sulla diagnosi di cancro di Kate Middleton

celebrità

Le voci reali si stanno scaldando.

Pochi minuti dopo che il mondo ha appreso della diagnosi di cancro di Kate Middleton, l'imprenditore tecnologico Christopher Posey ha messo in dubbio la famiglia reale britannica, paragonando lo straziante video annuncio alla “propaganda nordcoreana”.

“Il palazzo ha mentito e la stampa britannica lo ha aiutato volentieri a mentire”, ha detto Boosie, 48 anni. In un post su X Venerdì. “Innumerevoli titoli sulla teoria del complotto, sapendo che gran parte di ciò che è stato detto era vero.”

“Questa è in realtà una sorta di propaganda della Corea del Nord e di Trump”, conclude il post.

Continua la tirata di Boosie

L'imprenditore tecnologico Christopher Posey ha criticato il video sulla diagnosi del cancro di Kate Middleton pochi minuti dopo essere stato pubblicato, paragonandolo alla “propaganda nordcoreana”. Netflix

Ha aggiunto in un post successivo: “Mi dispiace sapere che Kate ha il cancro e spero che si riprenda completamente. “Ma è anche chiaro che le tre foto precedenti di lei erano false e il palazzo ha cercato di nasconderle.”

IL Bot guardiano Il post del CEO ha suscitato indignazione tra gli osservatori reali sui social media.

“Hmm, il palazzo ha mentito… No, non potevi tenere fuori i tuoi nasi puzzolenti e io non sono nemmeno un realista.” Deriso Un utente X. “Lei è una madre di bambini piccoli, una moglie, una figlia, una sorella. È un essere umano maledetto e non dovrebbe essere perseguitato nei momenti più bui della sua vita.

“Sei uno stronzo,” Un'altra rabbia. “Confrontando la mamma col cancro che ti ha detto che avrebbe detto qualcosa dopo Pasqua, non è ancora Pasqua, con Trump e la Corea del Nord. È più che spregevole.”

I commenti di Bosie sono arrivati ​​pochi minuti dopo che la Principessa del Galles ha pubblicato un video sulla sua diagnosi di cancro. Studi della BBC

“Sei sotto disprezzo” A Il terzo sogghignò.

Bosie, che si è fatto un nome nella sfera reale dopo essere apparso nel documentario Netflix del 2022 del principe Harry e Meghan Markle Harry & Meghan, inizialmente ha causato shock quando ha detto che la recente uscita della principessa del Galles era falsa.

In Un altro caso su XL'amministratore delegato ha pubblicato una serie di clip che mostrano Middleton, 42 anni, e suo marito, il principe William, 41 anni, mentre camminano insieme l'anno scorso e li hanno confrontati con la loro recente uscita al Windsor Farm Shop.

“Ho messo insieme alcuni vecchi video di William e Kate che camminano insieme, così come il recente video di Windsor Farm. Date un'occhiata e decidete voi stessi se si tratta di Kate o no. Secondo me, non abbiamo ancora visto Kate in pubblico.”

“Ci è stato detto che Kate si sta riprendendo e riprenderà presto i suoi doveri reali. Tuttavia, nell'ultimo video, appare con una borsa e si muove rapidamente. Se è capace di tale attività, perché non è tornata a svolgere i suoi doveri reali? ancora”, ha aggiunto in un altro tweet.

Le fonti hanno anche riferito che il principe Harry, 39 anni, e Markle, 42 anni, hanno scoperto la diagnosi della cognata attraverso la televisione. Chris Jackson/Getty Images

Boosie è una delle tante persone a fare eco all'affermazione che il video, che mostrava la principessa del Galles con un aspetto “felice, sano e rilassato”, era falso.

Anche Sonia McLoughlan della BBC ha diffuso la voce secondo cui la persona accanto al futuro tipo era in realtà un sosia.

“È allarmante che giornali come @thetimes riportino questo come un fatto”, ha scritto Sonia McLoughlan in un articolo ora vietato. Condividi su X. “Il titolo è 'Kate fa il suo debutto pubblico' quando chiaramente non è lei. Come ha detto qualcuno. Due persone simili possono causare danni.”

“Chiaramente non è Kate. Alcuni giornali lo hanno riportato come un fatto. Ma non è lei. Nessuno crede alla teoria del complotto, ma è tutto molto strano”, ha aggiunto. Telegrafo.

Lo dicono le fonti il Sole La coppia si è fermata al negozio dopo aver visto i loro figli, Prince George, 10, Princess Charlotte, 8, e Prince Louis, 5, allenarsi.

Fonti reali hanno recentemente dichiarato al The Post che sperano che il video possa aiutare a smentire tutte le voci rimanenti sulla principessa e “porre fine al clamore esterno sulla sua guarigione”.

In un altro caso su X, l'amministratore delegato ha pubblicato una serie di clip che mostrano Middleton, 42 anni, e suo marito, il principe William, 41 anni, mentre camminano insieme l'anno scorso, e li hanno confrontati con la loro recente uscita al Windsor Farm Shop. AP Photo/Emilio Morenatti, fascicolo

Lo hanno riferito anche alcune fonti il principe Harry, Markle, 39, 42 anni, ha scoperto la diagnosi di sua cognata Dalla televisione.

“Resta inteso che la diagnosi di cancro di Kate non era stata precedentemente condivisa con Harry e Meghan [Markle]”,” Lo riferisce il quotidiano britannico The Times Sabato. “Diverse fonti confermano che non ci sono state conversazioni del genere, e si ritiene che Harry abbia scoperto la diagnosi di Kate attraverso la televisione, contemporaneamente al pubblico.”

È stato anche riferito che il creatore di “Spare” e l'alunno di “Suits” hanno rilasciato una breve dichiarazione.

Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno dichiarato: “Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, e speriamo che possano farlo nella privacy e nella pace”.

