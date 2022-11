Photobomb delle stelle della Via Lattea Galassia a spirale nella splendida immagine di Hubble

Il telescopio spaziale Hubble ha catturato la vista di una bellissima galassia a spirale, decorata con le scintille di due stelle vicine.

NGC 5495 si trova a 300 milioni di anni luce di distanza una terra, dietro le sfere simili a gemme in alto a sinistra del centro galattico e altre a destra. Queste sono le stelle dentro via Latteala galassia terrestre, come NGC 5495, è galassia a spirale.

Secondo l’Agenzia spaziale europea (ESA) – che ha scritto una descrizione delle “magnifiche braccia a spirale ampie” della galassia In una nuova immagine NGC 5495 (Si apre in una nuova scheda) Inserito il 26 settembre – Il 60% delle galassie sono galassie a spirale (Si apre in una nuova scheda). Ciò significa che la maggior parte delle stelle dell’universo si trova all’interno di una galassia come la nostra, o come quelle che vediamo nella nuova immagine di Hubble.

Imparentato: Il telescopio Hubble sta spiando una “tela di ragno” cosmica che contiene indizi su oscuri segreti

I funzionari dell’ESA scrivono che NGC 5495 è un galassia sievert (Si apre in una nuova scheda). Queste sono galassie che hanno attività nel loro nucleo. La versione più estrema di nucleo galattico attivo (Si apre in una nuova scheda) (AGN), chiamato a quasar, è l’oggetto più luminoso dell’universo conosciuto. Questo tipo di nucleo luminoso della galassia è alimentato da a buco nero giganteche secondo gli astronomi si trova al centro della maggior parte se non di tutte le galassie dell’universo.

Quando questi pozzi a gravità raccolgono molto materiale dall’esterno, il materiale si riscalda e inizia a brillare. La galassia NGC 5495 non è nella classe dei quasar, ma è comunque considerata un nucleo galattico attivo floppato.

L’immagine del telescopio spaziale Hubble della galassia a spirale NGC 5495 nella costellazione dell’Idra. (Fonte immagine: ESA/Hubble & NASA, J. Greene. Ringraziamenti: R. Colombari)

Il Galaxy NGC 5495 è ottimo anche perché è convenientemente orientato, consentendo di vedere chiaramente i suoi bracci primari e a spirale. Sebbene la galassia a spirale NGC 5495 non sia molto visibile da questa prospettiva, è probabilmente circondata da un alone che si trova sopra e sotto il disco della galassia. Per riferimento, la corona è il bagliore nebuloso che circonda la fascia della Via Lattea che appare nel cielo notturno.

Gli astronomi credono alle galassie a spirale alla fine evolvere (Si apre in una nuova scheda) dentro galassie ellittiche oggetti con stelle più vecchie e meno gas.