L’ex psicologo dei San Antonio Spurs fa causa alla squadra e a Josh Primo, per cattiva condotta sessuale

ex Speroni di Sant’Antonio La psicologa Hilary Cawthen ha citato in giudizio gli Spurs e ha nominato la squadra n. 12 del 2021 Josh Primo Su presunti incidenti di impropria esibizione da parte di PrimoSecondo una causa intentata giovedì nella contea di Bexar, in Texas.

Il suo avvocato, Tony Busby, ha dichiarato giovedì durante una conferenza stampa a Houston che Cothen presenterà anche una denuncia penale contro Primo per “più conteggi di esposizione indecente”.

“Ci aspettiamo che siano processati”, ha detto Busby.

Cawthen è stato nominato sotto contratto dal Tottenham nel settembre 2021. Secondo la causa, Primo si è rivelato nove volte a Cawthen, a partire da dicembre 2021.

“Sono una psicologa clinica dello sport; sono madre di quattro meravigliose figlie. Sono una donna e sono una vittima”, ha detto Cauthen giovedì.

Secondo la causa, Cawthen ha espresso per la prima volta le sue preoccupazioni sul comportamento di Primo con il GM Tottenham Brian Wright nel gennaio 2022. Cawthen ha incontrato Wright per la prima volta il 21 marzo e ha continuato a esprimere le sue preoccupazioni su Primo, esprimendo a Wright che era a disagio incontrarla. Primo solo, dice la querela.

Dopo aver incontrato Wright, Cawthen afferma di aver continuato a invitarla a visitare Primo. Cothen ha incontrato nuovamente Wright ad aprile per esprimere la sua frustrazione e preoccupazione per il fatto che non fosse stata intrapresa alcuna azione, secondo la causa. Wright ha chiesto a Cawthen “quale conseguenza” voleva che accadesse, e Cawthen ha risposto che sentiva che spettava alla squadra affrontare la situazione, dice la causa. Quindi Wright l’ha informata che il team legale dell’organizzazione si sarebbe messo in contatto con lei.

Secondo la causa, a maggio, Kawthar ha incontrato più volte avvocati dell’organizzazione del Tottenham, tra cui il Deputy General Counsel, nonché il Chief Legal Officer e General Counsel, e ha promesso un’indagine. In questo momento, a Cauthen è stato ordinato di evitare il contatto con Primo e gli è stato detto che il team stava preparando uno “scritto”.

Circa una settimana dopo, dopo aver richiesto un aggiornamento sullo stato delle indagini, il vice consigliere generale Brandon James e il capo delle risorse umane Kara Allen hanno detto a Cauthen che Primo avrebbe continuato a essere coinvolto nelle attività della squadra e hanno suggerito a Cauthen di lavorare da casa, secondo per adattarsi.

A giugno, James e Allen hanno rivelato di aver parlato con Primo, dice la causa, e hanno suggerito di avere una conversazione con Primo per affrontare il suo comportamento. Cothen ha rifiutato.

In un incontro più tardi a giugno, James e Allen Cawthen hanno riferito che il franchise stava valutando un “processo correttivo per segnalare gli incidenti in modo tempestivo”. Hanno anche detto a Cawthen che il capo allenatore Greg Popovich “era consapevole delle sue lamentele e accuse e che” voleva farlo bene”.

Il Tottenham, che non è stato immediatamente raggiunto per un commento, Primo ha rinunciato la scorsa settimana. Ha giocato quattro partite in questa stagione, con una media di 7,0 punti, 3,3 rimbalzi e 4,5 assist a partita con il 34,6% di tiri dal campo.

Pubblicato da William J. Briggs, il secondo avvocato di Primo, ha rilasciato una dichiarazione giovedì, difendendo le accuse contro il suo cliente.

Josh Primo ha 19 anni NBA “Un giocatore che ha sofferto traumi e sfide per tutta la vita”, ha detto Briggs. “Ora sta cadendo vittima di uno psicologo sportivo nominato dalla squadra, che gioca su brutti stereotipi e paure razziste per il proprio vantaggio finanziario”.

La dichiarazione ha continuato negando le accuse che Primo si è rivelato, definendole “fabbricazione completa, fronzoli grossolani o pura fantasia. Josh Primo non si è rivelato intenzionalmente a lei oa nessun altro e non era nemmeno consapevole che i suoi organi privati ​​fossero visibili al di fuori di i suoi pantaloncini da allenamento.” .

Questa storia verrà aggiornata.

(Foto: Daniel Dunn/USA Today)