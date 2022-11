Overdose, il prossimo gioco di Hideo Kojima, potrebbe essere trapelato di nuovo

Il presunto gioco horror Hideo Kojima Overdose è riemerso, con le immagini trapelate di un personaggio interpretato dall’attrice di Death Stranding Margaret Qualley che circolano online.

Secondo un rapporto del leaker Tom Henderson in poi giochi al copertoGli screenshot di overdose di Kojima avrebbero iniziato a fare il giro di più server Discord privati. I presunti screenshot stanno facendo il giro online attraverso i social media in questo momento.

L’overdose è stata diffusa per la prima volta a giugno, quando Henderson ha pubblicato i dettagli sul gioco. La fuga di notizie sembra provenire da filmati che mostrano un gameplay in terza persona per un personaggio di Qualley che esplora passaggi oscuri con una torcia. Kojima Productions ha riferito che la richiesta di rimozione dell’articolo è stata respinta.

Henderson ha detto che gli screenshot attualmente in circolazione sembrano provenire dallo stesso video del suo rapporto originale di giugno. Secondo il rapporto originale, Overdose sembra essere separato da un potenziale sequel di Death Stranding, questa star Norman Reedus potrebbe essersi accidentalmente rivelato.

Ufficialmente, Kojima sta collaborando con Xbox su un gioco che il creatore ha sempre voluto realizzare. Apparendo al game show Xbox Bethesda di quest’anno, Kojima ha affermato che il titolo in arrivo includerà la “tecnologia avanzata” di Microsoft e il “cambiamento delle tendenze del settore”.

Kojima ha elogiato allo stesso modo per un progetto in arrivo proprio la scorsa settimana. In un’intervista, ha affermato che uno dei suoi nuovi giochi è “quasi come un nuovo mezzo” che potrebbe cambiare le cose “non solo nell’industria dei giochi, ma anche nell’industria cinematografica”. Non sappiamo a quale progetto si riferisca, ma è probabile che sia Xbox Partnership, viste le sue precedenti importanti dichiarazioni su quel progetto.

Elle Fanning e Shioli Kutsuna di Deadpool 2 appariranno nel prossimo progetto di Kojima, come rivelato attraverso misteriosi teaser nelle ultime settimane. Ancora una volta, non è chiaro esattamente a quale gioco siano associati questi attori.

Logan Plant è uno scrittore freelance per IGN che si occupa di notizie e intrattenimento sui videogiochi. Ha oltre sei anni di esperienza nel settore dei giochi con linee minori presso IGN, Nintendo Wire, Switch Player Magazine e Lifewire. Puoi trovarlo su Twitter @LoganJPlant.