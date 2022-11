Il primo ministro israeliano Yair Lapid si congratula con Benjamin Netanyahu per la sua vittoria elettorale

Gerusalemme

CNN

–



Chiama il primo ministro israeliano Yair Lapid Benjamin Netanyahu Per congratularsi con lui per la sua vittoria alle elezioni israeliane, l’ufficio del Primo Ministro lo ha annunciato giovedì, a meno di 48 ore dalla chiusura delle urne.

Con quasi tutti i voti contati, le ultime proiezioni sono che l’ex primo ministro Netanyahu ei suoi partiti alleati vinceranno 64 seggi nella Knesset da 120 seggi. Lapid ei suoi alleati dovrebbero vincere 51. Hadash/Tal, un partito arabo che non sosterrà nessuno dei leader, dovrebbe vincere cinque anni.

Il Comitato elettorale centrale israeliano ha annunciato giovedì la distribuzione finale dei 25 seggi alla Knesset, dando a Netanyahu e ai suoi potenziali alleati politici 64 seggi nella legislatura, sufficienti per una maggioranza al potere.

Mercoledì ha detto che il presidente Isaac Herzog avrebbe avviato le consultazioni con i politici sulla formazione di un nuovo governo dopo che i risultati sarebbero stati formalmente ratificati il ​​9 novembre.

Il ritorno di Netanyahu alla carica di premier potrebbe portare a trasformazioni fondamentali nella società israeliana. Il governo Netanyahu includerà quasi certamente la National Jewish Sionist Religious/Jewish Power Alliance, i cui leader includono Itamar Ben Gvir, che una volta è stato condannato per incitamento al razzismo e sostegno al terrorismo.

Quando martedì gli è stato chiesto dalla CNN dei suoi timori che avrebbe guidato un governo di estrema destra se fosse tornato in carica, Netanyahu ha risposto con un chiaro riferimento a Ra’im, che ha fatto la storia l’anno scorso diventando il primo partito arabo in assoluto ad aderirvi. Coalizione del governo israeliano.

Non vogliamo un governo con i Fratelli Musulmani, che sostiene il terrorismo, nega l’esistenza di Israele ed è molto ostile agli Stati Uniti. Questo è ciò che otterremo”, ha detto Netanyahu alla CNN in inglese nel suo seggio elettorale a Gerusalemme.

Gli alleati di Netanyahu hanno parlato di apportare modifiche al sistema giudiziario. Ciò potrebbe porre fine al processo per corruzione di Netanyahu, in cui si è dichiarato non colpevole.

Lo stesso Netanyahu è stato un problema importante non solo nelle elezioni di martedì, ma nei quattro che l’hanno preceduta, poiché gli elettori – e i politici – si sono divisi in campi in base al fatto che volessero o meno l’uomo conosciuto a livello globale come Bibi al potere.

Parte della difficoltà nel costruire un governo stabile nelle ultime quattro elezioni è che anche alcuni partiti politici che sono d’accordo con Netanyahu su questioni si rifiutano di lavorare con lui per ragioni personali o politiche.

Le elezioni hanno segnato la più alta affluenza alle urne dal 2015 ha detto CEC Il 71,3% degli elettori aventi diritto ha votato, un numero maggiore di tutte le ultime quattro elezioni che hanno portato a stalli o governi di breve durata.