PM: I missili balistici intercontinentali della Corea del Nord sono atterrati nella zona economica esclusiva del Giappone | Corea del nord

Lo ha denunciato il primo ministro giapponese, Fumio Kishida Corea del nord Per aver lanciato venerdì un missile balistico intercontinentale caduto nella zona economica esclusiva del suo paese.

Il missile, che secondo un ministro giapponese aveva una portata potenziale per raggiungere gli Stati Uniti, è atterrato a 200 km a ovest dell’isola di Oshima Oshima, nella prefettura settentrionale di Hokkaido. Non sono stati segnalati danni a navi o aerei.

“Abbiamo, ovviamente, presentato una forte protesta contro la Corea del Nord, che ha ripetuto le sue provocazioni a un ritmo senza precedenti”, ha detto Kishida ai giornalisti in Thailandia, dove sta partecipando a un vertice della cooperazione economica Asia-Pacifico. Le sue osservazioni sono state trasmesse in diretta in Giappone.

Kishida ha detto: “Abbiamo detto (a Pyongyang) che non potremo mai tollerare tali azioni”. Giappone e Stati Uniti e Corea del Sud Deve coordinarsi strettamente per lavorare alla completa denuclearizzazione della Corea del Nord”.

Il lancio è avvenuto il giorno dopo che la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico a corto raggio durante un avvertimento “Viziose reazioni militari” agli sforzi degli Stati Uniti per rafforzare la propria presenza di sicurezza nella regione con i suoi alleati, dicendo che Washington sta facendo “una scommessa di cui ti pentirai”.

“La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico ICBM da vicino alla costa occidentale della penisola coreana intorno alle 10:14 (0114 GMT) di oggi”, ha dichiarato venerdì il ministero della Difesa giapponese.

Il ministro della Difesa giapponese, Yasukazu Hamada, ha affermato che il missile ha una portata sufficiente per raggiungere la terraferma degli Stati Uniti ed è in grado di volare fino a 15.000 km (9.320 miglia).

Hirokazu Matsuno, capo segretario di gabinetto, ha affermato in precedenza che il proiettile ha raggiunto un’altitudine di 6.000 km (3.730 miglia), coprendo un raggio di 1.000 km (622 miglia) su una traiettoria elevata.

L’ufficio presidenziale della Corea del Sud ha detto che il Consiglio di sicurezza nazionale si è riunito venerdì per discutere del presunto lancio di un missile balistico intercontinentale.

Il lancio è stato il secondo test missilistico balistico intercontinentale della Corea del Nord questo mese. Esperti esterni hanno affermato che un missile balistico intercontinentale lanciato dalla Corea del Nord il 3 novembre è fallito a metà volo.

Si ritiene che questo test includesse un nuovo tipo di missile balistico intercontinentale.

La Corea del Nord ha altri due tipi di missili balistici intercontinentali, l’Hwasong-14 e l’Hwasong-15, e i loro lanci di prova nel 2017 hanno dimostrato che possono raggiungere parti della terraferma degli Stati Uniti.

Quest’anno la Corea del Nord ha condotto un numero record di tali test, vietati dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che hanno imposto sanzioni al paese per i suoi programmi missilistici e nucleari.

Recentemente anche la Corea del Nord ha sparato in mare centinaia di proiettili di artiglieria, mentre la Corea del Sud e gli Stati Uniti conducevano esercitazioni, alcune delle quali si sono svolte in Giappone.

Il Paese aveva sospeso i lanci di armi per circa una settimana prima del test di giovedì, che ha preceduto il ministro degli Esteri della Corea del Nord, Choe Son Hui, e ha minacciato risposte militari “cattive”.

Choe si riferiva al recente vertice tripartito che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha tenuto con i suoi omologhi sudcoreani e giapponesi a margine di un incontro regionale in Cambogia.

Nella loro dichiarazione congiunta, i tre leader hanno condannato fermamente i recenti test missilistici della Corea del Nord e hanno concordato di lavorare insieme per rafforzare la deterrenza. Biden ha ribadito l’impegno degli Stati Uniti a difendere la Corea del Sud e il Giappone con una gamma completa di capacità, comprese le loro armi nucleari.

Kishida ha detto giovedì sera di aver espresso “serie preoccupazioni” al presidente cinese Xi Jinping su questioni di sicurezza, compresa la Corea del Nord, dopo che i due leader hanno avuto i loro primi colloqui faccia a faccia.

“Sulla Corea del Nord, ho espresso la nostra aspettativa che la Cina avrebbe svolto un ruolo, anche nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”,