Jumplight Odyssey è un grande omaggio ad anime come Macross

Armelo Sviluppatori di League of Geeks—che stanno già lavorando a un gioco di strategia infernale Solio infernoAnnunciato oggi secondo progetto chiamato Jumplight Odisseache può interessare a chi ama i giochi gestionali, le astronavi e/o i vecchi cartoni animati.

Ecco il trailer della storia del gioco, che è un amorevole omaggio a giochi classici come Blazer stellari / Corazzata spaziale YamatoE il macroVecchio Gundam E anche alcuni Ulisse 31:

Jumplight Odyssey – La rivelazione ufficiale e la presentazione della storia

È piuttosto interessante, ma non mostra alcun gameplay, quindi avrai bisogno di gif come questa:

E screenshot come questo:

immagine : Jumplight Odissea

immagine : Jumplight Odissea

immagine : Jumplight Odissea

immagine : Jumplight Odissea

immagine : Jumplight Odissea

Il gioco è importante per la gestione degli edifici, visto che sarai responsabile di praticamente ogni aspetto della vita dell’equipaggio mentre sei a bordo. È un sistema di costruzione basato su griglia, elementi di ricerca e budget delle risorse sarà familiare Per le persone che hanno giocato di tutto da Parco divertimenti per me Ospedale a due punti.

Tuttavia, è anche molto incline alle cose sociali, dato che guiderai una nave piena di Sims:

– Come capitano, sei responsabile di prenderti cura dei bisogni umani di tutti sulla tua nave. Tutto, dalla socializzazione, al sonno, al cibo, all’acqua e all’aria. Il WiFi non è incluso in questa gerarchia di bisogni. – Un’esperienza deliziosa e magica nella casa delle bambole, piena di un cast dal vivo che attraversa le loro vite; Mangia, dormi, lavora e sopravvivi. Il tuo equipaggio interagisce tra loro come fratelli e sorelle, amanti, amici e rivali. Spero che questo sia un po’ meno di quest’ultimo, ma non facciamo promesse. – Umori e pensieri sono contagiosi. In questo melodramma fluttuante, le relazioni in erba e le disavventure hanno un impatto diretto sulla troupe. Mantieni alta la speranza del tuo equipaggio o subiscine le conseguenze!

Jumplight Odissea In arrivo su Steam nel 2023.