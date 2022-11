Aaron Rodgers, Packers sorprende i Giants con un TD per concludere il primo quarto

Green Bay, Wisconsin – Cinque giorni fa, Cristiano Watson Non ha avuto prese da touchdown. Dopo cinque quarti di football, ne ha vinti quattro.

Ha seguito la sua partita di tre partite domenica scorsa contro i Dallas Cowboys con un altro TD nel primo quarto della partita di giovedì sera dei Green Bay Packers contro i Tennessee Titans.

Watson ha anche preso un touchdown di 8 yard da Aaron Rodgers nel terzo trimestre.

L’ultimo ricevitore rookie dei Packers con almeno quattro prese da touchdown in una stagione è stato James Lofton, che ne aveva sei nel 1978.

E mentre tutto questo è nuovo per una scelta da rookie del secondo round, è arrivato su una vecchia giocata per Rodgers – e tutti i suoi ultimi cinque passaggi di touchdown sono andati a Watson.

Rodgers ha catturato i Giants con 12 uomini in fondo al campo e ha lanciato la palla a Watson sul lato sinistro della end zone per una presa contestata sul cornerback. Cristiano Fulton.

È stato il 17esimo passaggio in carriera di Rodgers effettuato per giocate libere, che si tratti di contrasti difensivi o troppi uomini in campo. È stato il primo touchdown del genere di Rodgers in questa stagione e il primo dallo scorso Natale contro i Cleveland Browns. Nessuno ha avuto più di cinque down dal 2008.

I Titans hanno bloccato il punto extra portandosi in vantaggio per 7-6 nel secondo quarto.