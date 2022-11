Johnny Depp è destinato a fare la storia con Rihanna

Johnny Depp ha in lavorazione una sorprendente collaborazione con Rihanna, può confermare Fox New Digital.

Il 59enne Doveva recitare in Savage X Fenty Vol. 4 Mostra il 9 novembre.

Mentre molte celebrità hanno già incontrato Rihanna, Depp entrerà nella storia come “il primo uomo ad essere coinvolto in questo momento da ‘star’, che Cindy Crawford ed Erica Badu hanno già recitato in programmi precedenti”, ha detto una fonte a Fox News Digital.

Savage X FENTY di RIHANNA sotto tiro per le donne non nere Vanessa Hudgens, Emily Ratajkowski indossa trecce

Crawford e Badow sono stati i protagonisti del volume del 2021. 3 Show.

L’evento è già stato registrato per Amazon Prime Video, ma Savage X Fenty ha appena confermato l’elenco delle celebrità da mostrare per il cantante di “Lift Me Up”.

La lunga lista di star che appariranno negli abiti di Savage X Fenty include Cara Delevingne, Irina Skayk, Joan Smalls e Taraji P. Henson, tra molti altri.

È stato confermato che Depp non ha ripreso il suo look con altre celebrità.

Clicca qui per iscriverti alla nostra newsletter di intrattenimento

In passato, le donne, tra cui Paris Hilton, Emily Ratajkowski e Vanessa Hudgens, disegnavano la moda alla moda.

Dal verdetto nel caso di diffamazione contro l’ex moglie ambra sentita, Con l’attore che ha guadagnato oltre $ 10 milioni di danni, Depp ha firmato ulteriori accordi e ne sono usciti altri.

Ad agosto, una fonte vicina a Depp ha confermato a Fox News Digital che l’attore aveva ricevuto un… Un affare a sette cifre Con la casa di moda Dior ad essere il volto della loro nuova fragranza.

CLICCA QUI PER L’APP FOX NEWS

Sempre ad agosto, Depp è apparso agli MTV Video Music Awards 2022 come Moonman, dove ha scherzato dicendo che “ha bisogno di lavoro”.

All’epoca, la sorella di Heard criticò la decisione di mandare in onda Depp durante la cerimonia di premiazione, In una crudele storia di Instagram.