Quali sono i posti più costosi ed economici per comprare una casa? Trovalo sulla mappa

Non sorprende che i prezzi delle case continueranno ad aumentare nel 2024: prezzo di vendita medio di una casa esistente Era del 4,4% in più a dicembre 2023 rispetto a dicembre 2022, secondo l'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari. Non solo, ma lo sono anche i tassi ipotecari Due volte più alto Adesso come all’inizio del 2022: 6,8%, a metà febbraio, rispetto a poco più del 3% all’inizio del 2022.

Darrell Fairweather Il capo economista di Redfin ha recentemente dichiarato a USA TODAY che l'attuale mercato immobiliare è “il mercato immobiliare più conveniente degli ultimi tempi”.

Sebbene alcuni americani considerino la proprietà della casa come un rito di passaggio, l’attuale mercato immobiliare ha reso l’affitto più attraente. Un'analisi del 2023 di Realtor.com ha rilevato che l'affitto era più economico dell'acquisto in 47 delle 50 aree metropolitane più grandi.

Per circa due terzi degli americani Chi non possiede caseLa posizione è il fattore principale che determina il valore della propria casa. La proprietà della casa è una risorsa finanziaria importante per molte famiglie e conoscere il valore di una casa può aiutare le famiglie a prendere la decisione di acquistare o vendere.

Dati a livello di contea per le statistiche sugli alloggi Dall'American Community Survey Mostra quanto valgono le case in tutto il paesesì. Vedi il valore medio delle case in ciascuna contea degli Stati Uniti:

Quali sono i mercati immobiliari più costosi negli Stati Uniti?

Le seguenti contee hanno i valori domestici mediani più alti:

Contea di Santa Clara, California: $ 1.583.130 Contea di San Mateo, California: $ 1.573.470 Contea di Marin, California: $ 1.454.450 Contea di San Francisco, California: $ 1.332.660 Contea di Nantucket, Massachusetts: $ 1.313.450

Dove costa meno comprare casa negli Stati Uniti?

Le seguenti contee hanno i valori abitativi medi più bassi:

Contea di Todd, SD: $ 42.940 Contea di Cochran, Texas: $ 50.140 Contea di McDowell, Virginia Occidentale: $ 50.960 Contea di Cottle, Texas: $ 53.690 Contea di Stonewall, Texas: $ 57.140

Come sono stati raccolti i dati?

L'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari ha analizzato i dati Dall'American Community Survey del Census Bureau sui prezzi medi delle case in 3.110 contee e contee equivalenti negli Stati Uniti, i valori delle case riflettono il valore totale di tutte le case in una determinata area piuttosto che solo i dati sulle vendite di case, secondo il NAR.

