Quando e dove cadranno sulla Terra i detriti dei missili cinesi questo fine settimana?

È possibile che un grande oggetto missilistico cinese si schianti sulla Terra domani (30 luglio), ma nessuno sa esattamente quando o dove.

Lo stadio principale da 25 tonnellate (22,5 tonnellate metriche) del razzo Long March 5B tornerà nell’atmosfera terrestre domani alle 14:05 EDT (1805 GMT), più o meno cinque ore, secondo il Le ultime previsioni dei ricercatori dell’Aerospace Corporation (Si apre in una nuova scheda). Il booster ha trascorso meno di una settimana in orbita; Lui lei Wentiano cresciuto la seconda unità della stazione spaziale cinese Tiangong, il 24 luglio.

La maggior parte del corpo del missile brucerà, ma gran parte di esso molto probabilmente sopravviverà nella corsia di fuoco Da 5,5 tonnellate a 9,9 tonnellate (Si apre in una nuova scheda) (da 5 a 9 tonnellate), secondo il Center for Orbital and Debris Reentry Studies della Aerospace Corporation.

Sulla base del corso della fase centrale, sappiamo che questi blocchi cadranno da qualche parte tra 41 gradi di latitudine nord e 41 gradi di latitudine sud. L’Europa e la maggior parte del Nord Africa sembrano essere fuori dalla linea di tiro, secondo le ultime previsioni. Sappiamo anche che l'”impronta” dei detriti sarà significativa, con alcuni pezzi che potrebbero cadere a centinaia di miglia l’uno dall’altro.

Ma al momento è difficile dire molto di più, vista l’imprecisione della finestra di rientro. Dopotutto, il corpo del razzo è in orbita attorno alla Terra a 17.000 mph (27.400 km/h), quindi un errore di un’ora nel tempo di ritorno previsto si traduce in un errore di 17.000 miglia nella posizione dell’impronta.

Questo mistero non è un atto d’accusa rifiuto spaziale Ricercatori e localizzazione satellitare. Prevedere questa caduta di detriti è davvero, davvero difficile.

“L’ostacolo è che la densità dell’atmosfera superiore varia nel tempo; c’è già tempo lì”, ha detto l’astrofisico e localizzatore satellitare Jonathan McDowell durante una discussione sull’incidente della compagnia spaziale Long March 5B trasmesso ieri su Twitter (28 luglio). ).

“Ciò rende impossibile prevedere esattamente in quale punto il satellite penetrerà abbastanza nell’atmosfera da sciogliersi, disintegrarsi e poi finalmente tornare”, ha aggiunto McDowell, che lavora presso l’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

E il nucleo di Long March 5B non segue un percorso regolare e prevedibile attraverso l’atmosfera superiore, complicando ulteriormente i tentativi di previsione.

Matthew Schop, direttore senior dello spazio commerciale per la società di monitoraggio LeoLabs con sede in California, ha detto ieri durante una discussione. “E poiché non sappiamo esattamente come questo si deteriori, non possiamo modellarlo esattamente”.

Tuttavia, possiamo fare alcune ipotesi informate sulla caduta del razzo basandoci esclusivamente sulla geografia. Ad esempio, è più probabile che il nucleo di Long March 5B entri al di sopra dell’acqua, perché gli oceani coprono più del 70% della superficie terrestre. È improbabile che anche una caduta a terra provochi lesioni o danni alle infrastrutture, dato che la maggior parte delle persone vive in grandi aree urbane separate da molti chilometri di spazio aperto.

C’è una “possibilità del 99,5% che non accada nulla”, ha affermato Ted Mullhaupt, consulente nell’ufficio del capo ingegnere presso The Aerospace Corporation, durante la discussione di ieri.

quindi lì Niente panico . Ma sentiti libero di arrabbiarti perché dobbiamo assolutamente preoccuparci, McDowell, Shoppe e Muelhaupt hanno tutti sottolineato che l’imminente tracollo era evitabile.

Altri razzi orbitali tendono a non causare tali problemi; I suoi grandi stadi principali sono diretti nell’oceano o in aree disabitate poco dopo il decollo, o nel caso di SpaceX’s Falco 9 e i bombardieri Falcon Heavy, scesi per l’atterraggio verticale per un futuro riutilizzo. Al contrario, il nucleo di Long March 5B raggiunge l’orbita con il suo carico utile e rimane alto fino a quando la resistenza atmosferica non lo abbassa in modo incontrollabile.

Abbiamo assistito a tali cadute dopo le due precedenti missioni Long March 5B, iniziate a maggio 2020 e aprile 2021. Corpo del razzo Cadde su un oceano vuoto Dopo il decollo nell’aprile 2021, ma la missione del maggio 2020 ha provocato un incidente che ha diffuso detriti su parti dell’Africa occidentale. E a quanto pare alcuni di questi hardware per voli spaziali Devo atterrare in Costa d’Avorio (Si apre in una nuova scheda).

