La star di Washington D. Chase Young (ACL) manca almeno l’apertura della stagione

Ashburn, Virginia – Fine difensiva per i leader di Washington Insegui giovani Salterà almeno la partita di apertura della stagione – e forse anche di più – a causa di un infortunio al ginocchio subito alla fine dell’anno scorso.

Il programma non è sorprendente dato che l’allenatore Ron Rivera ha dichiarato martedì che Young si prenderebbe più tempo tra i quattro giocatori della lista che non sono fisicamente in grado di esibirsi. Una fonte del team aveva detto a ESPN all’inizio di questo mese che Young sarebbe tornato non prima a metà settembre.

Ma giovedì è stata la prima volta che Rivera ha offerto pubblicamente qualsiasi tipo di programma a Young, la scelta numero 2 nel draft 2020. La prima partita della stagione regolare è stata per Washington l’11 settembre. Young ha abbattuto la curva a destra dell’ACL il 14 novembre.

Ad un certo punto, Rivera ha detto che Young avrebbe aperto la stagione nel roster PUP, il che significa che avrebbe saltato almeno quattro partite.

I giocatori devono sedersi per le prime quattro partite prima dell’allenamento, ma non esiste un numero prestabilito di esercitazioni a cui devono partecipare prima di tornare.

Rivera in seguito lo ha modificato per dire che sapeva solo che Young “non avrebbe giocato la prima partita”. Tuttavia, c’è la possibilità che la stagione si apra con il PUP infortunato o con il roster della Riserva. Salterà almeno quattro partite se andrà in IR.

“Dipende solo da dove si trova”, ha detto Rivera, “non posso dirtelo.” “Un medico è l’unico che può dirtelo.

“Voi ragazzi volete che vi dia un numero. Non posso darvi un numero. Non voglio fare pressione sul ragazzo per cercare di trovare un numero. Non posso darvi un numero.”

Young aveva bisogno di un innesto dal ginocchio sinistro per aiutare a ricostruire l’ACL. Ciò ha allungato la tempistica per il recupero.

“E ‘stato un grave infortunio”, ha detto Rivera. “Fa tutto ciò che dovrebbe fare. È puntuale quanto i medici pensano che dovrebbe essere, e man mano che migliora possiamo aggiornarti. Ma per ora, è dove deve essere”.