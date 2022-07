Beyoncé svela ‘Renaissance’, il primo di tre nuovi progetti

Da “Lemonade” (2016), il suo ultimo LP in studio da solista e film di accompagnamento, Beyoncé ha guidato i fan con una serie di progetti ambiziosi nel mezzo.

Nel 2018, si è esibita come uno dei titoli dei giornali al Coachella, dove il suo spettacolo ha reso omaggio alla tradizione della banda musicale di college e università storicamente neri. È stata ampiamente salutata come una vittoria Musica che “ha reindirizzato la sua musica, emarginando le sue connessioni con il pop e inquadrandola esattamente in un ceppo della tradizione musicale nera del sud”, ha scritto il critico del New York Times John Karamanica. La performance è stata successivamente trasformata in uno speciale su Netflix e in un album intitolato “Homecoming”.

Sempre nel 2018, Beyoncé e Jay-Z, suo marito, hanno pubblicato un album congiunto, “Tutto è amore” attribuito a Carter. E nel giugno 2020, al culmine delle proteste nazionali in seguito all’omicidio di George Floyd, ha detto Ha pubblicato la canzone “Black Barred” Con battute come “Alza il pugno in aria, mostra amore nero”.

“Black Parade” ha vinto un Grammy l’anno successivo per la migliore performance R&B, uno dei quali Quattro premi quella sera Il che ha portato il gruppo in carriera di Beyoncé a 28, più di qualsiasi altra donna. Quest’anno, Beyoncé è stata nominata agli Academy Awards per la migliore canzone originale per Be Alive, da “King Richard”, un film biografico sul padre di Venus e Serena Williams.

Non è chiaro come la fuga di notizie influirà sulle prospettive commerciali del “Rinascimento”. Anni fa, il rilascio precedentemente non autorizzato della musica avrebbe potuto avere conseguenze disastrose per l’album. Ma questo rischio è stato mitigato passando allo streaming.

E Beyoncé, come la maggior parte degli altri artisti oggi, ha preso i preordini per le copie fisiche del suo album, che si baseranno sulle classifiche una volta spedite, di solito la settimana di uscita. Sul sito web di Beyoncé, i quattro cofanetti di “Renaissance” e il suo vinile in edizione limitata sono esauriti.