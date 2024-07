Rudy Giuliani è stato bandito a New York per aver diffuso informazioni false sulle elezioni del 2020

Washington- Martedì a Rudy Giuliani, avvocato personale dell’ex presidente Donald Trump, è stato impedito di esercitare la professione legale a New York dopo che si è scoperto che aveva diffuso false informazioni sull’equità delle elezioni presidenziali del 2020.

La Corte d’Appello di New York ha stabilito che Giuliani è stato radiato dall’albo, con effetto immediato, e ha ordinato che il suo nome fosse “rimosso dall’albo degli avvocati e dei consulenti legali” dello Stato. La corte ha inoltre ordinato a Giuliani di comparire come avvocato davanti a qualsiasi tribunale o giudice, fornire consulenza legale o “squalificarsi in qualsiasi modo come avvocato o consulente”.

Giuliani, che ha servito come massimo procuratore federale a Manhattan e come sindaco di New York City, è stato ammesso all’esercizio della professione forense nello stato nel 1969.

“I membri della comunità legale che rispettano lo stato di diritto in questo paese devono immediatamente farsi avanti e pronunciarsi contro questa decisione politicamente e ideologicamente distorta”, ha detto in una nota il portavoce di Giuliani, Ted Goodman. “Faremo appello contro questa decisione oggettivamente errata nella speranza che questo sistema d’appello ripristinerà l’integrità del nostro sistema giudiziario”.

Le accuse disciplinari contro Giuliani derivavano dalle accuse di aver rilasciato dichiarazioni false e fuorvianti ai tribunali, ai legislatori e al pubblico secondo cui le elezioni del 2020 erano piene di frodi e che le elezioni erano state rubate a Trump. Giuliani ha fatto affermazioni infondate mentre lavorava come avvocato di Trump e durante la sua campagna di rielezione riguardo ai suoi sforzi per contestare la sua sconfitta elettorale.

Non ci sono prove di diffuse frodi elettorali nelle elezioni del 2020 e decine di ricorsi legali presentati da Trump e dalla sua campagna sono stati respinti dai tribunali.

Giuliani era lì Fu sospeso dall’esercizio della professione forense A New York, nel giugno 2021, si basava su quella che la corte ha definito “prova indiscussa” che aveva rilasciato false dichiarazioni che “minacciavano immediatamente l’interesse pubblico”.

Affronta 20 accuse disciplinari da parte del Procuratore Grievance Board basate sulla condotta che ha portato alla sua sospensione. A ottobre, una giuria nominata dal tribunale convocò un’udienza di sei giorni per esaminare le accuse contro Giuliani e ne trovò 16 provate.

La corte d’appello ha accettato le conclusioni dell’arbitro e ha affermato che erano “ben fondate e pienamente spiegate”.

Ha affermato che le 16 bugie sostenute da Giuliani erano “un modello di condotta deliberato e palese progettato per ingannare”.

“La gravità della cattiva condotta dell’imputato non può essere sopravvalutata”, ha affermato la corte. “Il convenuto ha gravemente abusato della sua posizione di avvocato personale dell’ex presidente Trump e della sua campagna fornendo false e ripetute dichiarazioni intenzionali, alcune delle quali false, alla corte federale, alle legislature statali, al pubblico, all’AGC e a questa corte riguardo alle presidenziali del 2020 elezioni, in cui ha attaccato senza fondamento e minato l’integrità del processo elettorale di questo paese.

La corte d’appello ha ritenuto che Giuliani non solo abbia violato i principi della professione legale, ma abbia anche “contribuito attivamente ai conflitti nazionali successivi alle elezioni presidenziali del 2020, di cui non si è completamente pentito”.

Giuliani ha affermato di non sapere che le dichiarazioni rilasciate riguardo alle elezioni fossero false e di avere buona fede nel credere alle accuse secondo cui le elezioni sarebbero state rubate a Trump. Tra le affermazioni infondate di Giuliani riguardo alle elezioni c’erano persone portate dal New Jersey per votare illegalmente a Filadelfia; Camion che distribuivano schede elettorali in sacchi di carta e bidoni della spazzatura nel Michigan; E migliaia di voti sono stati espressi da persone morte in Georgia.

Giuliani ha ripetuto le bugie sulle elezioni in diversi luoghi tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, inclusi i legislatori statali di Georgia, Michigan e Missouri, e una memorabile conferenza stampa al Four Seasons Total Landscaping di Filadelfia e il suo programma radiofonico.

La decisione della corte di mettere sotto accusa Giuliani è l’ultimo colpo inferto all’ex sindaco a seguito delle bugie che ha vomitato dopo le elezioni del 2020. Un giudice federale lo ha reso responsabile L’anno scorso in Georgia per aver diffamato due ex addetti alle elezioni e una giuria Giuliani ordinò il pagamento Per loro 148 milioni di dollari. Lui È stata presentata istanza di fallimento Dopo il risultato.

Giuliani deve affrontare anche accuse federali Contea di Fulton, GeorgiaE Arizona A causa della presunta cospirazione per alterare i risultati elettorali lì. Lui ha Si è dichiarato non colpevole Dentro Due casi.

